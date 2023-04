“Hay muchos millones en mi boca”: Pancha Merino reveló todas las cirugías que se ha hecho

La actriz Francisca “Pancha” Merino protagonizó anoche un jocoso momento en el programa “Tal cual”, donde reconoció estar disconforme con las cirugías e intervenciones estéticas que se ha realizado a sus 49 años, y que en el caso de sus labios le costó varios millones de pesos en corregir luego de inyectarse botox.

La inesperada confesión la hizo en el momento en que hablaban de la última cirugía realizada por Raquel Argandoña, y de los buenos resultados que a poco menos de un mes ha mostrado la figura de TV+.

Las cirugías de Francisca Merino

“Yo a mucha honra tengo 49 y yo digo mi edad porque me encanta que me digan: ¡No, en serio! ¡No te creo! Me encanta”, inició la actriz, quien inmediatamente fue abordada por el animador, José Miguel Viñuela, para conocer si ella no se había “hecho ninguna cirugía”.

“Bueno sí, la boca, me quedó la cagada”, contestó la panelista del programa de TV+, quien incluso aconsejó a la audiencia evitar el procedimiento con botox.

“Nunca se inyecten la boca. No me quedó (bien) y me la tuve que arreglar. Hay muchos millones en mi boca. Idealmente no hay que hacerse nada en la boca”, insistió la actriz, quien reveló que el costoso tratamiento para corregir sus labios lo hizo con “una cirujana experta en reconstrucción, que lamentablemente falleció. Una mujer muy buena”.

En ese instante, a Merino le vino un nuevo ataque de honestidad con Argandoña y Viñuela, a quienes les contó además que se había sacado “unas bolsitas chiquititas, que tenía acá (en los párpados)”. Una intervención que la actriz aseveró había sido la última en realizarse.

Sin embargo, y luego que Viñuela le preguntara por sus senos, fue que Francisca nuevamente reconoció haber pasado por el quirófano. No sin antes, afirmar sentirse arrepentida de haberse hecho los implantes mamarios.