“Me molestaba que roncara”: Katty Kowaleczko confesó drástica decisión que tomó con su pareja

La actriz Katty Kowaleczko reveló en el programa “Buenas Noches a Todos”, su secreto para mantener un exitosa relación de pareja, confesando que duerme en camas separadas y en distintas piezas con Rodolfo Pérez.

“Al principio a Rodolfo le costaba entender. Yo lo propuse, es que el acto de dormir, es un acto solitario. Cuando tú caes en el sueño, no tienes idea quién tienes al lado, qué hora es, no tienes conciencia, para eso no necesitas nada que te dé una temperatura agradable”, comenzó explicando la actriz nacional.

Si bien, reconoció que al principio dormían juntos y hacían cucharita, “llegó un minuto que me molestaba que roncara. Yo soy liviana de sueño, me molestaba que se diera vuelta y yo me quedara sin ropa de cama. Empecé a no dormir y eso me empezó a afectar”.

Kowaleczko y su pareja duermen en piezas separadas

“Una vez lo conversé con él y le dije no quiero dormir más contigo, quiero regalonear contigo, pero quiero dormir sola. A él le costó, pero cuando él sintió la libertad de poder dormir solo, empezó a disfrutarlo y así llevamos un montón de años”, sentenció Katty Kowaleczko sobre Rodolfo Pérez.

Además, en la conversación con Eduardo Fuentes, también se refirió a su dramático primer matrimonio cuando era una joven de 17 años y sufrió violencia física, revelando que fue golpeada con combos y patadas.

Pero todo se resolvió cuando le contó a sus padres y ellos la ayudaron a separarse de él y terminar la relación que definió como un “infierno”.

Su padre, un exmilitar, quien sufría una grave enfermedad lo amenazó con un arma de fuego y el advirtió que si se volvía a acercar a su hija lo iba a matar, total él “no tenía nada que perder”, debido que le quedaba poco tiempo de vida.