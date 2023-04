Mario Velasco reveló detalles de su cafecito con Mauricio Israel: “Me encontré con una persona distinta a lo que yo pensaba”

Hace un par de días Mauricio Israel empapeló a Mario Velasco en “Sígueme y Te Sigo”. Dijo que “lo voy a seguir destrozando porque él es una mala persona”.

En ese momento Andrés Baile le dijo “lávate la boca con jabón para hablar de Mario Velasco”, pero el comentarista deportivo volvió a afirmar: “No me voy a lavar la boca con jabón, el que se la tiene que lavar va a ser él, porque si sigue hablando como está hablando, se va a encontrar, además, con una querella”.

Bueno, él mismo días después indicó que se reunieron, conversaron y resolvieron sus diferencias.

Al respecto Velasco dijo en su programa “Zona de Estrellas”, que fue él quien lo llamó: “Yo me junté con él, lo llamé y le dije ‘Mauricio, me gustaría hablar contigo. Me parece que cualquier diferencia que nosotros tengamos la vamos a solucionar de mejor manera, cara a cara, y no mandándonos recados a través de la prensa”.

De acuerdo a las declaraciones recogidas por Mira Lo que Hizo, Velasco agregó que “logramos solucionar nuestras diferencias. Me encontré con una persona distinta a lo que yo pensaba, pero no voy a hablar más de lo que pasó porque no corresponde al acuerdo que nosotros llegamos en ese momento”.