“Tú no quisiste”: escena de Juego de ilusiones que reveló el secreto mejor guardado de Mario hizo arder Twitter

Un episodio de alto impacto fue el que disfrutaron este viernes los seguidores de la teleserie “Juego de ilusiones”, quienes confirmaron en las pantallas de Mega lo que por semanas cuestionaron en redes sociales del personaje interpretado por Patricio Achurra.

El esperado encuentro de Mario Jiménez no sólo con el cautivo Julián Mardones (Julio Milostich), sino que con el cadáver embalsamado de Trinidad Fernández (Melisa Araya), la madre de Mariana (Carolina Arregui) y esposa de su fallecido mejor amigo, Nadir Nazir (Hugo Medina).

La inquietante escena de la teleserie de Mega

Un duro e inquietante momento para el veterano sastre, quien luego de conocer que Mariana era su hija biológica se abocó a protegerla junto a Irene San Juan (Loreto Valenzuela), con quien incluso decidió casarse.

El encuentro lo propició Irene, quien después de convencer a Mariana de irse a vivir a su casa junto a Mario una vez que ambos se casen, le permitió bajar al cuarto donde se encuentra cautivo Julián.

Pese a los ruegos del marido de Mariana para que lo dejara en libertad, Mario se mantuvo firme en la decisión de ocultarlo, sin embargo, sufrió un inesperado golpe luego que Julián decidiera revelarle el paradero del cuerpo embalsamado de Trinidad.

“Asumo que están todos completamente locos, pero te quiero pedir un favor especial (...) necesito que saques este cadáver de aquí, por favor”, le pidió a Mario el marido de Mariana, quien colapsó en el momento de ver después de 41 años el cuerpo de la mujer que amó en su juventud (puesto que en la ficción murió en 1982).

El instante fue acompañado por un posterior flashback que permitió conocer el secreto mejor guardado del sastre, un karma del que, al parecer, tendrá que responder en los próximos capítulos.

“Pensé que tú sueño era ser mamá, Trinidad”, se ve decir a un joven Mario, quien queda sin palabras luego de escuchar la respuesta y posterior propuesta de la esposa de su mejor amigo, Nadir.

“No Mario, ese era el sueño de Nadir. Si yo hubiera querido ser madre y criar a una hija habría sido en otras circunstancias, y con otro padre para ella. Tú no quisiste. Nunca he dejado de pensar en lo distinta que hubiera sido mi vida si te hubieras atrevido, Mario. Pero no fue así. Una vez más preferiste a tu amigo antes que a mí”, reconoce Trinidad, cuya confesión desató esta tarde las redes sociales, donde muchos usuarios de Twitter ratificaron sus críticas ante la evidente cobardía mostrada por el sastre para luchar por quien, supuestamente, era el amor de su vida, y además quedar expuesto a un fatal destino en lo que resta de la teleserie.

Irene ya cacho cómo pitiarse al Mario..#JuegoDeIlusiones pic.twitter.com/qcmvSObmBu — Antonio Miranda (@Antoniodel2022) April 21, 2023

Me carga Mario. Es un calzonuo de mierda 🤦‍♀️ #JuegoDeIlusiones — Curura ever. Yeahhh!!!! (@curura_a_secas) April 21, 2023

¿Cuánto creen que dura Mario vivo después del matrimonio?. Obvio que ese ya es fiambre #JuegoDeIlusiones — Dane BS 🇨🇱🌳🐶🐱 (@Dane_BS) April 21, 2023

#JuegoDeIlusiones ya ahora voy a cantar MENTIRAAAAAA TU VIDA SIEMPRE FUE UNA MENTIRAAAAAA,,,YA APLAUSOS POR FA jajajaj — LA GATA🐾🐾 (@BarruetMar52783) April 21, 2023