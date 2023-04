“Se desubicó”: Carla Ballero reaccionó a comentario machista de José Luis Repenning

Ayer en el matinal Tu Día, de Canal 13, José Luis Repenning hizo un comentario sobre Carla Ballero que fue catalogado como “machista” en redes sociales.

Todo se generó cuando estaban hablando de los romances de Felipe Camiroaga, momento en que Nacho Gutiérrez lanzó: “¿Se acuerdan lo que decía la revista sobre Carla Ballero? Ella se fue de Mega a TVN, ¿y Porotito Verde? También”.

“O sea, por conjetura, tú estás diciendo que Carla Ballero también pasó por caja”, contestó Repe, generando la polémica que lo tildó de machista.

“Voy a ser súper sincera”

Esta tarde en el programa Sígueme y te sigo, de TV+, se contactaron con Carla Ballero quien dio su postura tras esta polémica.

“Voy a ser súper sincera, justamente antes de irme a hacer mi programa en la mañana, hago zapping en todos los matinales y me gusta mucho el de Priscilla y Repenning porque encuentro que son súper entretenidos”, dijo.

Sumado a esto, la exintegrante de Morandé con Compañía expresó: “Justo los estábamos viendo, estaban hablando de Felipe y quedé pegada porque estaban comentando sobre Ciudad Gótica , el programa que ambos hicimos, entonces, escuché esa parte y me fui a trabajar”.

“Me contaron después que había dicho algo y posteriormente me apareció en el Instagram (…) y dije ‘qué pasó’, y ahí entendí lo que había sucedido, pero la verdad, a mí me cae muy bien él y ella, y me lo tomé en ese momento como nada, me pareció que fue coloquial”, afirmó.

“Se desubicó”

A lo anterior, la comunicadora añadió: “Pero estoy de acuerdo con la Titi García-Huidobro que tiene que ver que uno en la televisión cuida las palabras, ocupa otro vocabulario, porque uno tiene una labor igualmente”.

“Después pensé en mis hijos, hoy en la mañana dije ‘se desubicó’, porque cómo es eso de ‘pasar por caja’, entonces, sinceramente, ahí hago un análisis bastante más profundo y me voy en la volada”, declaró.

Por último, Carla Ballero cerró su reflexión señalando que “me encanta Repenning y Priscilla, me gusta que son amigos y lo que transmiten, encuentro que es muy lindo lo que hacen en Canal 13, independiente de eso, creo que se pone un tema, no lo puse yo, se puso sin querer, la gente opinó sobre algo que encontró machista”.

“En el fondo, sí hay un punto, opino que hay que tener respeto hacia las mujeres y viceversa, estamos en un momento en el que todos debemos ser iguales”, finalizó.