¿LLega a Chile?: Los problemas que enfrenta Taylor Swift para presentarse en nuestro país

Taylor Swift inició el The Eras Tour el 17 de marzo en Glendale, Estados Unidos, por lo que se esperaba que anunciaran conciertos por este lado del mundo. Sin embargo, la famosísima cantante de “All To Wel”» no se presentaría en Chile.

Según La Tercera, las negociaciones para traer a Taylor Swift a Chile se han complicado, debido a que su presentación costaría alrededor de $2 millones de dólares, valor que las productoras locales no estarían dispuestas a pagar.

Además, los representantes de la estadounidense, AEG Parents informaron que no habrían negociaciones viables para que The Eras Tour se extienda en gran parte de Latinoamérica, debido a los costos que significa.

Debido a lo anterior, el paso de la intérprete de ‘August’ por Latinoamérica contempla solamente Ciudad de México y Río de Janeiro, donde se presentó en 2011 y 2012, respectivamente.

Es mucha producción

Además, existen razones estructurales que complican la visita de la cantante pop a Chile, ya que el escenario que despliega es inmenso, el que sólo podría extenderse en el Estadio Nacional. Sin embargo, el recinto ubicado en Ñuñoa está siendo remodelado para los Juegos Panamericanos 2023.

Por lo mismo, sólo queda disponible el Estadio Monumental, el que posee dimensiones más pequeñas, generando que la instalación de su escenario sea más complejo.

De esta manera, es sumamente difícil que Taylor Swift se presente en Chile durante este 2023, ya que existen razones téctinas y monetarias que lo impedirían.