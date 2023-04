“Una tragedia que me atravesó como un rayo”: Benja Vicuña explicó el origen del libro dedicado a su hija

Hace un tiempo Benjamín Vicula anunció que escribió un libro dedicado a Blanquita, su hija fruto de su exrelación con Pampita. El proyecto literario que se llama “Blanca, la niña que quería volar - 10 actos para conjurar el olvido”, habla del desgarrador proceso que vivió.

El actor chileno fue entrevistado en el programa argentino Implacables, donde habló sobre este escrito. “Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir”.

“Mi niña y mis pesares”

La pequeña Blanca Vicuña falleció en el año 2012, luego que padeciera una extraña infección producida por una bacteria que ingresó a su organismo.

“Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo”, dijo al respecto el actor.

“En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien”, agregó, según consigna La Cuarta.

“Que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”, manifestó. Se sabe que Benjamín Vicuña lanzará el libro en nuestro país el 2 y 3 de mayo de este año.