“Anhelaba tener un espacio para mí sola”: Kathy Contreras explica los motivos de viajar sin su hija y su pareja a Colombia

Kathy Contreras reconoció que a pesar de las críticas recibidas por haters de redes sociales decidió realizar, en solitario, un viaje de una semana a Colombia, país al que arribó el sábado pasado sin su hija Selva ni su pareja, Erich Muñoz.

Si bien el traslado a la nación cafetera forma parte de un proyecto laboral, ya que la exintegrante de programas como “Calle7″ o “Mundos Opuestos 2″ realizará en La Montaña Sagrada -región del departamento de Antioquía- un “curso de cosas”, orientado a estrategias de “venta de productos”, el viaje le ha permitido a Contreras reconectarse con su espiritualidad luego de casi dos años de vivir intensamente su maternidad y relación familiar con Erich.

Hubo otro grupo que no me apoyó, que era la minoría. Y ellas creo que sienten culpa, porque no harían lo que estoy haciendo. — Kathy Contreras

El viaje de Kathy Contreras a Colombia

“Esto también era una vuelta a reconectarme realmente en un autodiagnóstico de cómo estoy en mis emociones. La maternidad no te da tiempo para conectar contigo. Esta es la segunda vez que viajo sin mi bebé, pero en esta ocasión es por muchos días y realmente lo necesitaba”, reconoce la mediática en conversación con lun.com, quien valora -más allá de las críticas- el hecho de volver a viajar en solitario.

“Es muy preciado autoconocerse y para mí eso te lleva al amor propio y a un estilo de vida de hábitos saludables y conscientes. Desde ese lugar estoy dejando la culpa de lado”, cuenta.

Anhelaba tener un espacio para mí sola. Yo se lo gritaba al universo. — Kathy Contreras

“Yo publiqué esto de mi viaje y hubo mucha mujer que me apoyó, sobre todo madres. También hubo otro grupo que no me apoyó, que era la minoría. Y ellas creo que sienten culpa, porque no harían lo que estoy haciendo. Acá yo estoy haciendo esto por mí y por mi familia. Ellos son mi equipo. Y si yo crezco, ellos crecen. Así lo estoy viendo”, prosigue Kathy, quien admitió haber tenido todo el apoyo de su pareja en la decisión de irse por una semana a Colombia.

“Me ha apoyado por completo, a full. Al principio, cuando le conté sobre el viaje, se le deformó la cara. Es verdad. Pero luego le expliqué mis porqués y las razones detrás de esto, que lo anhelaba tanto. Le dije que esto iba a ser positivo para el equipo” , afirmó la joven, quien incluso esta tarde reforzó su postura con una publicación en su cuenta de Instagram.

“Anhelaba tener un espacio para mí sola. Yo se lo gritaba al universo. Una vez me arrodillé y se lo pedí, literalmente: ‘Universo, dame la posibilidad de tener aunque sean tres noches para estar conmigo misma’. Era para estar conmigo misma, para poder lidiar con mis emociones, para volver nuevamente al amor propio. Porque la vida agitada que te da la maternidad, el aspecto laboral, los quehaceres de la casa, todo eso no te permite muchas veces conectar con las emociones. A veces yo quiero llorar, a veces quiero sentarme o escribir sobre mis emociones y no puedo, porque tengo a la guagua al lado”, explicó.