Exuniformada y su éxito en Arsmate: “Que haya sido carabinero les da un poco de morbo”

Victoria de Los Ángeles Monsalve estaba feliz ayer en el primer evento Arsmate Awards 2023 -realizado en el Teatro San Ginés- donde se premiaron a los mejores creadores de contenido erótico nacional. Entre ellos se podía ver a esta joven que fue carabinera por 7 años y lo dejó todo para ser protagonista de la nueva plataforma chilena.

De todas maneras, ella misma habló con Publimetro y contó las razones de ese tremendo cambio. “Se dio porque antes de ser carabinero entré a estudiar y no pude seguir, porque la educación es muy cara, todos sabemos”, dijo de entrada.

Ella nunca abandonó su sueño de ingresar a la carrera de Obstetricia, por eso cuando se encontró con la plataforma Arsmate vio una oportunidad. “Siempre mi fin fue volver a estudiar. Tengo mucho respeto por Carabineros, pero cuando me encontré con la plataforma pensé en hacerlo. Ya llevo un año aquí y me permitió estudiar y pagar mis estudios”, aseguró.

Según la joven de 26 años, la aventura en Arsmate comenzó cuando vio un video sobre la plataforma para contenido de adultos: “Vi un video en Tiktok, sobre una chica que hablaba de Arsmate, le pregunté y lo hablé con mi familia. Muchas personas me habían preguntado por redes sociales si vendía contenido. Así que dije ‘lo voy a hacer’”.

“Recibo mucho apoyo”

“En muchos lados han dicho que dejé Carabineros de Chile para hacer contenido para adultos y eso es falso”. aclaró.

De todas maneras, también aseguró que el haber sido uniformada es un plus en la red social donde hoy gana bastante dinero. “Sé que igual, el hecho que yo haya sido carabinero llama mucho la atención, le da un poco más de morbo a la gente ver a una carabinero en otra faceta, pero recibo mucho apoyo, por lo menos gano bien, no me puedo quejar”.

Aunque no quiso revelar su sueldo, dio a entender que es más que suficiente. “Depende del contenido que emitas. Yo hago contenido Soft, pero ahora últimamente estoy haciendo contenido explícito, en compañía de hombres y de a poquitito con mujeres”.