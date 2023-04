“Me gustan los hombres que se ríen lindo”: Jordi Castell confesó su debilidad por Pedro Pascal

En el programa “Tal Cual”, Jordi Castell, panelista del programa, confesó su atracción por el actor chileno Pedro Pascal. Además, también mencionó a otros políticos que encontraba atractivos, como Álvaro Elizalde, Vlado Mirosevic y Tomás Vodanovic.

Durante la conversación, que se inició a raíz de un desfile de moda en el que participaron el fotógrafo y Raquel Argandoña, Castell habló sobre su amor platónico por Jon Kortajarena y sobre cómo había cambiado su atención hacia otros hombres, incluyendo a los políticos chilenos mencionados.

“La primera vez que vi a Álvaro Elizalde me enamoré, pero después me desenamoré. Es que tengo amores platónicos, me gustó hasta hace poco, pero ahora lo cambié por Vlado Mirosevic. Tomás Vodanonic es muy chico para mí”, manifestó.

Sin embargo, la atención de Castell se centró en Pedro Pascal. “Es el padre de mis hijos, se lo presentaría a mi mamá y si me inventa una guagua le diría que sí, al tiro, a Pedro Pascal le perdonaría todo. Me gustan los hombres que se ríen lindo”, dijo el panelista.

Cabe recordar que en el pasado, Jordi Castell había declarado que Pedro Pascal había sido afortunado de ser exiliado durante la época de la dictadura en Chile. Estas declaraciones generaron críticas y lo llevaron a ser denunciado ante el Consejo Nacional de Televisión. Sin embargo, en su aparición en el programa “Podemos Hablar”, Castell reafirmó su opinión y afirmó que no se disculparía por lo que había dicho.

“Una exiliada fue presidenta de la república y yo la voté en sus dos periodos, entonces que me denuncien por facho es un poco irrisorio, porque jamás he votado por algo de derecha. No voy a pedir disculpas, porque mantengo lo que digo”, expresó en esa ocasión.