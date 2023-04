Naya Fácil la sufre con el SII: “Financieramente soy una ignorante de mierda (...) cuando veo niños les digo estudien”

Naya Fácil no la está pasando nada de bien, luego de que el SII la notificara sobre la indagatoria que están haciendo sobre los ingresos que recibe en plataformas “por publicidad de marcas o por interacciones de sus videos, fotografías, entre otras formas, sean estos pagos en dinero o en productos, o servicios”, puesto que estos deben ser declarados en abril de cada año.

La influencer ha indicado en sus redes sociales que tiene que pagar mucho dinero y que éste no le será devuelto, por lo que se encuentra muy mal financieramente.

Durante la madrugada de este jueves subió stories en su cuenta de Instagram, en las que se dejó ver muy afectada e hizo profundas reflexiones sobre su vida.

“Mi familia no me quiso, mi mamá no me quiso tener, los hombres con los que he estado no me quieren, financieramente soy una ignorante de mierda y no sé, me saqué la mugre trabajando, emocionalmente me desgasté, pasé por muchas cosas y la plata se va así”, comenzó diciendo.

“¿Para qué hice todo?, para nada y por ignorante, por eso cuando veo niños les digo estudien, los estudios son lo más lindo que pueden tener en la vida, yo tengo mi cuarto medio, nunca estudié algo y lo más importante es estudiar”, sostuvo.

Respecto a la crisis monetaria, Naya Fácil aseguró que “la plata no es todo, por eso quizás me mantengo en pie, voy a tener una pérdida importante y obviamente me duele porque he tratado de ahorrar al máximo y no van a ser devueltas, aquí es donde yo necesitaría el apoyo de alguien, de una madre o padre y después dicen que por qué estoy fallada”.