“Quedé con secuelas”: esposa de Memo Bunke reveló las consecuencias que le dejó una bacteria

El humorista Memo Bunke y su esposa, Paola Torres, revelaron esta mañana en el programa “Buenos días a todos” la serie de graves enfermedades que les han afectado en el último año y que en el caso de la pareja del comediante incluso la dejaron con severas secuelas.

Durante un contacto con el matinal de TVN, tanto el humorista como su pareja revelaron a María Luisa Cordero y Eduardo Fuentes detalles de la fibrosis pulmonar y osteomielitis que padecieron, respectivamente, y que les significó un gran deterioro mental y económico.

Quedé con secuelas, no siento la mitad de la cara, eso ya es un diagnóstico definitivo. — Paola Torres

El dramático relato de Memo Bunke a TVN

Además, recordaron los problemas de salud que afectaron a su hija, Camila, quien el año pasado debió dar a luz a su bebé anticipadamente por problemas en su embarazo.

“Nuestra hija, la ‘Cami’, tuvo a su bebé con anticipación. No terminó la gestación completa. Estuvo en la UCI un par de días. Fue muy complicado, sobre todo para la ‘Pao’, su madre”, inició el cómico, quien posteriormente contó de su padecimiento.

“Luego, yo me empecé a sentir mal. Me diagnosticaron fibrosis pulmonar, tuve que hacerme una biopsia de cerca de nueve millones de pesos. Hicimos una rifa y no se pudo costear. Pero gracias a eso, se lograron los contactos para entrar al Hospital del Tórax, donde hace un mes se hizo la biopsia, fue una larga espera”, reveló Bunke, quien luego le dio paso a su esposa para contar de los problemas que adicionalmente tuvo debido a una infección que le “hizo pebre el hueso de la mandíbula”.

“Sufrió un absceso en la mandíbula, en la parte sublingual, con una bacteria muy rara”, contó el humorista.

“Se produjo una osteomielitis, la bacteria hizo pebre el hueso de la mandíbula. Quedé con secuelas, no siento la mitad de la cara, eso ya es un diagnóstico definitivo. Me cuesta comer, me cuesta hablar”, reveló por su parte la esposa del comediante, quien incluso fue diagnosticada con una severa depresión a raíz de su enfermedad.