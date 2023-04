“Se cree todavía su mujer”: Luis Mateucci reconoce que ya no puede “andar” con Daniela Aránguiz por culpa de Jorge Valdivia

Luis Mateucci reafirmó este jueves que los motivos de su distanciamiento con Daniela Aránguiz tienen nombre y apellido: Jorge Valdivia, el exmarido de la mediática, por quien finalmente no consiguió consolidar una relación amorosa con la actual panelista de “Zona de estrellas”.

El argentino, quien este miércoles ya había dado luces de que su distanciamiento romántico de Aránguiz era debido a la obsesión de la figura televisiva por regresar con su ex, confirmó esta mañana en conversación con lun.com que no seguirá insistiendo en sus afanes de conquistar a la mediática.

La obsesión de Daniela Aránguiz

“Me cansé. Ella no puede tener un a relación conmigo ni con nadie mientras esté pendiente de su ex”, explicó Mateucci, quien aclaró que si bien “siempre fuimos amigos”, el nulo interés mostrado por Daniela para dar vuelta la página de su fracaso matrimonial y buscar una oportunidad amorosa con el exchico reality terminaron por enfriar su interés.

“Ella sube cosas a su Instagram de su exesposo, como la carta que él le escribió o una revista donde titulan ‘La mujer del Mago’. Está pendiente todo el día de su ex, se cree todavía su mujer, entonces no puede andar conmigo”, afirmó Luis, quien asegura ya haberse bajado del tren con destino al corazón de Aránguiz.

“Lo está esperando y yo me cansé. Además, no me simpatiza tener que estar hablando de una persona (Valdivia), darle consejos para que olvide y que vuelva a mirar atrás. El problema es que no da vuelta nunca la página”, insistió Mateucci, quien del interés por una mujer “que es todo lo que un hombre busca”, pasó a una completa decepción por el nulo interés de Aránguiz por dejar que su exmarido se comprometa con otra mujer.