Daniela Aránguiz le responde con todo a Anita Alvarado: “Yo no tengo la culpa de que Jorge haya agarrado pal’ chuleteo a la Angie”

Daniela Aránguiz alzó la voz tras la fuerte crítica que recibió de Anita Alvarado, luego de que la panelista de “Zona de Estrellas” subiera una fotografía de la carta de amor que le envió Jorge Valdivia hace unas semanas.

“¡Qué ridícula! Enamorada eterna. Entiende, no te ama. Eso fue hace mucho tiempo, solo quieres que la persona con quien está se ponga celosa”, sostuvo la comerciante de frutos secos.

Estas palabras molestaron a Daniela, quien aseguró que ya estaba cansada de las respuestas de Anita: “¿Sabes lo que más me da rabia? Que gente extra se meta de la que no quiero hablar, como que se tratan de colgar de mí, y eso me da ene rabia”, lanzó.

“Quiero aclararle a la señora Ana Alvarado que deje de meterse en lo que yo hago o no hago, parece que ella estuviera enamorada de mí, obsesionada conmigo”, añadió.

Posteriormente, mencionó a la retoña mayor de Alvarado, quien supuestamente habría tenido un romance con el Mago.

“Yo no tengo la culpa de que Jorge (Valdivia) haya agarrado pal’ chuleteo a la Angie (Alvarado), y eso se lo quiero dejar clarísimo. Que se la agarre con él, no conmigo, ¿qué le he hecho yo a ella? No le he hecho nada”, aseguró.

Finalmente, Daniela siguió exponiendo su teoría sobre Anita: “No sé si ella quedó enamorada de Jorge, o quedó picá porque Jorge no pescó en serio a su hija”, sentenció.