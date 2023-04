“Entiende, no te ama”: El ácido comentario de Anita Alvarado contra Daniela Aránguiz tras publicar carta de Jorge Valdivia

Anita Alvarado, también conocida como la “Geisha Chilena”, arremetió una vez más contra Daniela Aránguiz después de que la influencer publicara una carta que supuestamente le había escrito su exesposo, Jorge Valdivia.

“Tuve ganas de llorar, me preguntaba en silencio, cómo había dejado a una mujer tan linda y buena, y miraba a Jorgito a la Agu (sus hijos) tan grandes...”, señala el escrito.

Luego se lee como Valdivia ruega por una segunda oportunidad con Aránguiz, admitiendo que “Es verdad, fui un verdadero CSM”.

“Le pido a Dios que me dé una última oportunidad contigo, que me veas, que me creas. Si tú me dejas entrar de nuevo en tu vida, jamás te voy a soltar. Solo te soltaré el día que nos tengan que enterrar”, agregó después el “Mago”.

La publicación de la carta se convirtió en noticia en varios portales, aunque fue borrada poco después de las historias de Aránguiz en redes sociales.

En respuesta a la publicación, Anita Alvarado comentó en las redes sociales de Duplos, diciendo: “¡Qué ridícula! Enamorada eterna. Entiende, no te ama. Eso fue hace mucho tiempo, solo quieres que la persona con quien está se ponga celosa”.

En esa misma línea, disparó: “Espera tres meses y ella estará embarazada y ufff quiero ver si tú no le pondrás problema para que él vea a sus hijos”.

En su comentario, Anita Alvarado hizo referencia a una declaración anterior de Aránguiz, en la que afirmó que nunca le negaría a Valdivia la entrada a la casa de la familia para ver a sus hijos. Anita Alvarado cerró su comentario con una sentencia: “¿Veamos si es verdad?”.