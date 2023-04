“Despierto en psiquiatría, amarrado”: Américo contó que intentó quitarse la vida tras infidelidad de su expareja

Américo estará como invitado en el nuevo episodio de “De tú a tú”, en donde revelará algunos de los momentos más duros de su vida personal.

En primera instancia, el cantante de cumbia se refirirá al complejo momento familiar que tuvo que pasar tras presenciar las fuertes crisis que vivió su padre.

“Cuando mis viejos se separan, mi papá tuvo dos intentos de suicidio, donde yo fui testigo. Lo vi, me tocó salvarlo las dos veces”, contará en el espacio de Canal 13.

“Fue dramático para mí”

En la misma línea, el artista revelará que también quiso atentar contra su vida tras enterarse de la infidelidad de madre de su hija Mabel, esto cuando solo tenía 16 años y recién se había convertido en padre.

“No estaba preparado para nada, era un niño con otro niño en brazos. Me tocó apechugar y trabajar”, comentó Américo en la conversación con Martín Cárcamo.

“Ella me engañó con un compañero de curso. Eso fue dramático para mí, fue terrible. A lo primero que recurrí fue a tomarme unas pastillas. Mi mamá me encuentra y le toca vivir todo este queso. Me lleva al hospital y me lavaron el estómago. Despierto en psiquiatría, amarrado a los 17 años. Esto no lo sabe nadie”, confesó.

Finalmente, y tras este fuerte episodio, su mamá decidió dejarlo una semana internado para estabilizarlo.