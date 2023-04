Ignacia Michelson presume regalo especial de su novio Marcianeke: “Que buen gusto tiene”

La modelo y DJ chilena, Ignacia Michelson, compartió con sus seguidores en redes sociales un regalo especial que le hizo su novio, el artista urbano Marcianeke. Michelson fue sorprendida por su novio con un mini bolso estilo bandolera de la marca GUESS.

“Envídienme, porque miren lo que me regaló mi novio. Qué buen gusto tiene. Obvio, cómo no va a tener buen gusto si está conmigo”, bromeó Michelson en el video que publicó en Instagram. Su novio, por su parte, no pudo contener la risa ante la declaración de su pareja.

michelson y marcianeke Michelson mostró el regalo especial que le hizo su novio. Captura de Instagram

La relación entre Michelson y Marcianeke es relativamente nueva, apenas llevan un mes viviendo juntos en el departamento de la DJ, pero según ambos están muy felices y no han tenido peleas. “Los dos somos relajados, entonces todo ha salido bien”, comentó Michelson en una entrevista con LUN.

La madre de Michelson también tuvo palabras sobre la relación de su hija con el cantante urbano. “Es una persona totalmente distinta a lo que se ve… No es para nada feo. Tiene lindos ojos y es muy tierno, suave, simpático”, dijo en la misma entrevista. Además, reveló que regalonea a su yerno con ricos almuerzos.

El gesto de Marcianeke demuestra que la pareja se encuentra en una etapa muy dulce de su relación y ambos están disfrutando al máximo de su tiempo juntos.

