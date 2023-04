La particular defensa de Daniela Aránguiz a Raúl Peralta: “Es más rico que los porotos”

Daniela Aránguiz volvió a referirse a Raúl Peralta durante el último capítulo de “Zona de Estrellas”. La influencer no solo criticó los dichos de Luis Mateucci, sino que también se refirió al bailarín con un especial coqueteo. “Raúl Peralta es más rico que los porotos con mazamorra”, afirmó Aránguiz en el programa.

La polémica surgió cuando los panelistas discutían sobre los comentarios de Mateucci en contra de la pareja de Lisandra Silva, afirmando que era “más feo que zapato de abuelo”. Aránguiz cuestionó los dichos del trasandino y se mostró en desacuerdo con ellos.

La influencer interrumpió la conversación para referirse a la percepción que tiene sobre Raúl Peralta. “Él habla de todo el mundo y nadie habla de él”, dijo Aránguiz, “yo lo encuentro estupendo”.

Sin embargo, no todo son coqueteos y risas en el mundo del espectáculo. Luis Mateucci ha manifestado públicamente su tristeza tras no poder concretar una relación con Daniela Aránguiz. A pesar de que estuvieron saliendo por un par de semanas, el modelo aseguró que la influencer no podía “pasar página”, pues continuaba enamorada de su expareja, Jorge Valdivia.

Las declaraciones de Mateucci terminaron por alejarlo de Aránguiz, quien se mostró indiferente ante el fin de la relación. “No me puedo hacer cargo de los sentimientos de una persona y pienso que, si tú estás empezando una amistad o conociendo con alguien, y esa persona dice que ya no quiere salir más contigo, no es necesario hacer una entrevista”, sentenció Aránguiz.

Según reveló Adriana Barrientos en el programa, Mateucci llamó llorando por teléfono para contarle su tristeza por el fin de la relación. “Está súper mal, está triste. No es una relación que lleven años con la Dani, pero él se enamoró”, aseguró la “leona”.