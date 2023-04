Paula Pavic desmintió críticas hacia su expareja Marcelo Ríos: “Se están quedando sin contenido y necesitan inventar”

Paula Pavic, la exesposa de Marcelo Ríos, salió a desmentir cualquier crítica contra su expareja, luego de que algunos medios de comunicación sugirieran lo contrario. La empresaria se enojó con una publicación que se hizo con una de sus frases motivacionales en la que hablaba sobre la importancia de cuidar los actos. Algunos medios aprovecharon esta publicación para decir que Pavic arremetía contra el extenista.

chino rios Frase publicada por Paula en su Instagram. Captura de Instagram.

“Qué estupidez, al parecer se están quedando sin contenido y necesitan inventar cosas”, partió declarando indignada Pavlic.

La exesposa de Ríos dejó en claro que sus mensajes motivacionales no están dirigidos a nadie en particular y que los comparte a diario en sus redes sociales. “Mis mensajes diarios no son dirigidos a nadie, tengo más de 50 mensajes guardados porque cada vez que veo algún mensaje que me hace sentido lo guardo para compartirlo”, explicó Pavic.

chino rios Medios publicaron supuestos "palos" que le habría lanzado Pavic al extenista. Captura de Internet.

Pavic señaló que lleva casi un año compartiendo estos mensajes diarios y que muchas personas le agradecen por ello. “Y por compromiso con las personas a las que esto le ayuda, no voy a dejar de hacerlo porque un par de pelotudos asuma que son dirigidos a alguien en particular”, agregó la empresaria.

Marcelo Ríos y Paula Pavic iniciaron los trámites de divorcio en marzo pasado, tras 14 años de relación. Tras revelarse la noticia, algunos detalles de cómo se llevaban dentro de su relación han salido a la luz. Laura Landaeta, periodista y amiga de la pareja, señaló que Pavic sentía una necesidad de proteger a Ríos como a un niño y que su relación era bien maternal.