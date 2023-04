“El mejor Sepúlveda de la televisión”: La comentada arenga de periodista de CHV Noticias

Una directa broma en alusión al periodista de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, fue la que lanzó el colega de CHV, Carlos Grage, quien al presentar al hombre del tiempo, Alejandro Sepúlveda realizó una divertida arenga, en desmedro del conductor de la competencia, destacó Televisivamente.

Fue poco antes de las 9:00 de la mañana del sábado cuando presentó al hombre del tiempo para hablar del sistema frontal en el país, momento que aludió de manera jocosa al rostro de Mega.

“Estoy orgulloso de estar con el mejor Sepúlveda de la televisión. El único e incomparable Sepúlveda: ¡Alejandro Sepúlveda!”, lanzó el conductor de CHV Noticias.

El meterólogo, por su parte, se hizo el desentendido de tanto halago y bromeó también con el lúdico momento.

“A me está hablando a mí”, preguntó, mientras miraba hacia atrás, buscando a “otro” Sepúlveda.

“No lo muestren este video a Rodrigo Sepulveda, porque mañana en el noticiario de la mañana va a armar el medio show y se pondrá a llorar”, “Prefiero este Sepúlveda humilde que el otro pedante”, “Ahí quedaste Sepu! Dejá de hablar como argentino”, “No llovió, fueron las lágrimas de R. Sepulveda que cayeron sobre la capital”, “Confirmo, el mejor Sepúlveda por lejos,! Mas humilde y el mejor hombre del tiempo”, respondieron los usuarios.

El Sepu de Mega

“Yo le quiero decir a la persona que me critica por televisión y me dice ‘Sepu, tú estás pidiendo un hospital. Cómo se te ocurre eso. Viejo, no he pedido ningún hospital, usted escucha lo que quiere”. De esa forma el periodista de Mega, Rodrigo Sepúlveda, respondió molesto a las críticas recibidas por un televidente.

Esto, luego que el conductor de Meganoticias Alerta pidiera algún tipo de ayuda para un ciudadano colombiano que fue atacado con un piedrazo en la cabeza en la frontera de Chile y Perú, que lo dejó gravemente herido.