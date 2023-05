“Parte de mi alma se fue con él”: Fran Undurraga dice que tocó “fondo” con la muerte de su papá

Francisca Undurraga reconoció este martes, en conversación con lun.com, que hace meses no ha podido superar la muerte de su padre -Manuel-, quien en febrero falleció en Uruguay mientras ella se encontraba en un postoperatorio obligatorio luego de sufrir una cirugía nasal mal hecha.

La pérdida fue tan dura para la modelo, quien pese a describir su dolor en una publicación de Instagram el pasado 23 de febrero, no ha logrado superar la partida de su padre.

El drama de Francisca Undurraga

“Lo de mi papá me pilló en Bogotá. Cuando pasó me desesperé. Tenía que cumplir los 15 días correspondientes de reposo (por la cirugía mal hecha), así que no podía viajar a verlo. No pude despedirlo, sólo enterrarlo en Chile. Él falleció en Uruguay y pude llevarme sus cenizas”, cuenta Undurraga desde Ibiza, ciudad española donde se encuentra hace poco menos de dos semanas realizando un curso para convertirse en facilitadora del método KAP (Kundalini Activation Process), que tiene que ver con la energía kundalini, y que ella describe en lun.com como “una herramienta de sanación muy profunda”.

Pese a sus estudios recientes, Fran reconoce que sufre en la intimidad a diario por no tener a su papá vivo.

Francisca Undurraga. Fuente: Instagram @franundurraga.

“Estoy mal, como nunca había estado en mi vida. Con una sensación que va más lejos de la tristeza. Es una sensación tremenda de vacío”, relata.

“A veces tengo días buenos, otros no tan buenos, a veces no me quiero levantar de la cama. Es complicado, porque la vida me pegó donde más me dolía, que fue la muerte de mi papá”, prosigue la exchica reality.

“Mi papá era el ser que más amaba en el mundo, lo era todo para mí. Era papá, mamá, amigo, consejero, protector, todo. Su muerte fue heavy, muy sorpresiva. Ha sido el proceso más difícil de mi vida aceptar que ya no está. Teníamos una unión más allá de padre e hija, sino que una unión de almas. Por eso creo que parte de mi alma se fue con él”, insiste en su estremecedor relato la modelo, quien encima ha debido lidiar con las secuelas de una operación que la mantiene muy deprimida.

“Quiero aclarar que la nariz no me la arreglé por vanidad”, inicia Fran.

“Todo partió porque quería que me arreglaran el tabique, respiraba mal y tenía una bola dura en la punta que me tenía muy preocupada porque se inflamaba, y ahora quedé respirando peor”, reconoce.

“Me arrepiento mucho de haberme operado la nariz, pienso que me la jodieron y eso me tiene sumamente enojada también. Siento que me cambió la cara, me siento otra persona, a veces me da vergüenza y salgo a la calle con mascarilla”, se lamenta la exfigura televisiva, quien agrega que para superar el mal procedimiento deberá pasar nuevamente por el quirófano.