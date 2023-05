Claudio Reyes reveló que sufrió un infarto hace tres días: “Si hubiera muerto, habrían muchos hueones contentos”

Claudio Reyes sorprendió anoche en el programa “Not News” al revelarle al conductor del programa de Vía X, Nicolás Larraín, que el pasado domingo debió ser internado de urgencia en una clínica de la capital tras haber sufrido de un infarto al corazón.

Si bien el actor reconoció a Larraín que habían circulado algunos rumores de prensa respecto de un “problema de salud” suyo, ningún medio estaba al tanto que se había tratado de un severo episodio cardiaco, el cual tuvo luego del almuerzo.

El evento cardiaco de Claudio Reyes

“Cortito. El domingo 23 tuve tuve un infarto. Así de simple. Para mala suerte de mis amigos de la izquierda estamos vivos. Estoy recuperándome. Yo tengo enfermedades de base. Hipertensión, la ‘tía Betty’ (diabetes), que fue lo que influyó me dijo el ‘dostor’”, inició su relato el actor, quien recordó que el infarto llegó después de haber comido en su hogar y luego de una jornada en la que incluso realizó deportes.

“Va a aparecer con un cuello ortopédico, silla de ruedas”: Claudio Reyes se sigue burlando de Jajá Calderón

“Estoy yendo a un terapeuta”: Jajá Calderón llegó a llorar recordando los “3 combos” que le pegó Claudio Reyes

“El hecho es que ese día domingo fui a hacer deporte, y llegué, me bañé, estaba almorzando. Mi señora me sirvió un rico almuerzo y me empecé a sentir como el loly punto com”, dijo Reyes.

“(Me dolía) todo. es una cosa que no se puede explicar. Y ‘chuta, demás es la comida’. Dejo la bandejita de lado. No, seguí sintiéndome más mal y más mal. Y de ahí, antes de la clínica, quiero ir al baño. Voy, me paro de hecho, pero caigo desmayado” , prosiguió el comediante, quien optó por omitir algunos episodios del evento cardiaco “porque puede haber mucha gente comiendo ahora (...) pero son síntomas indiscutibles de un infarto”.

“Otra Allende más que le gusta que la saquen de golpe”: Claudio Reyes sin piedad contra Paulina de Allende-Salazar

“Me recupero algo, y le hablo a mi señora, y ella ‘¡Ah!’. Y llamó a un grupo de amigos médicos, y todos le dijeron ‘llévatelo inmediatamente’. Me llevaron a la clínica, apenas”, relató.