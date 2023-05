“La pandemia me ayudó a encontrar esas canciones”: Nicole explica el motivo de porqué demoró 9 años en lanzar su último disco

La cantante Nicole detalló este miércoles los motivos que tuvo para demorar 9 años en lanzar su más reciente disco “Claroscuro”, material que presentará este próximo 19 de mayo en un concierto que ofrecerá en el Club Chocolate.

En conversación con biobiochile.cl, la intérprete nacional aseguró que le dedicó bastante tiempo a sus creaciones debido a que “cada disco lo pienso todavía como una obra que va a quedar en el tiempo y que va a reflejar una etapa de mi vida, importante”.

El nuevo trabajo de Nicole

“Lo veo más allá de música para compartir, sino también como un autorregalo”, sostiene la artista, quien en palabras de la emisora radial nunca “estuvo alejada de la escena musical”, sino más bien “en una etapa retrospectiva que la llevó a publicar la saga en vivo titulada ‘30 años’ y a protagonizar un recordado paso por el Teatro Caupolicán”.

“Les dediqué mucho tiempo, y después nunca nos detuvimos de tocar, viajamos dentro y fuera de Chile. Fue un periodo intenso de esos discos en vivo, de hacer los shows, seleccionar el repertorio, de ser madre. No lograba encontrar el punto de decir: ‘Ahora voy a comenzar el nuevo disco’”, contó.

Sin embargo, y según su propio relato, la instancia llegó de la mano de la pandemia de coronavirus, que le permitió “encontrar esas canciones”.

“La pandemia me ayudó a encontrar esas canciones, me dio el tiempo, me ayudó a concretarlo. Son tres décadas, es un número redondo, gran parte de la vida. Entonces sí me hizo pensar en el recorrido, y en lo que puedo seguir haciendo”, confesó.