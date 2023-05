“Me parte el alma”: Adriana Barrientos critica a Priscilla Vargas tras polémica sobre Pedro Pascal

Este martes quedó la escoba en redes sociales tras el particular análisis que realizaron de la MET Gala en el Tu Día, espacio que contó con la participación de Nacho Gutiérrez y Nelson Beltrán, más conocido como “El Colombiano”.

Fue este último que provocó la polémica tras criticar el look comentarios Pedro Pascal, actor chileno que estuvo presente en el evento que se lleva a cabo año tras año en la ciudad de Nueva York.

“Lo que no me gusta, es su sonrisa. Tiene un diente negro”, relató el experto en moda sobre el protagonista de The Last of Us. “Yo tengo una foto, de la revista Vanity Fair. Pareciera que le hicieron un diseño de canino a canino, o se le cayó la carilla del segundo premolar ¿Cómo justificas un diente negro?”, contó.

“¿Quién a propósito se pone algo negro en un diente? Usted se pone la corbata negra (…) Fue algo de lo que yo me di cuenta al aire. Yo llamé a una odontóloga a las 11 de la noche y me dijo: ‘Es posible que esa pieza dental la haya perdido, y eso sea una corona. Esa se oscurece porque fuma’”, dijo mientras en pantalla aparecía una imagen de la dentadura de Pascal.

Esta situación que generó el repudio de varios cibernautas contra el colombiano, fue analizada este martes en el Zona de Estrellas. Y una que sacó la voz fue Daniela Aránguiz.

“¿Esto es verdadero?, tiene muchas contradicciones Canal 13 que hablan de sororidad, de no hablar del peso, no hablar de las cosas físicas y ¿son capaces en un matinal de agrandar una foto para ver un diente?”, apuntó Aránguiz, según consigna MLQH.

[ LEE TAMBIÉN: “Mal intencionado e irrespetuoso”: “El Colombiano” criticó look de Pedro Pascal en la Met Gala y sacó ronchas en las redes sociales ]

La Leona sacó las garras

Luego de escuchar el tema, Adriana Barrientos tomó la palabra y arremetió contra el matinal. Incluso, mencionó con nombre y apellido a su animadora.

“¿Tú te imaginas cómo se sintió la señora de casa, la dueña de casa, hoy día que estaba viendo la tele? Y ve a Priscilla Vargas mostrando, supuestamente, el diente negro de Pedro Pascal cuando tú estás en tu casa y te falta la dentadura entera. porque no tienes dinero para poder acudir al dentista”, planteó La Leona.

“O sea, imagínate, yo soy una dueña de casa y veo esto me pongo a llorar, amiga, me corren las lágrimas, me parte el alma”, finalizó