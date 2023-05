“No lo está pasando bien”: aseguran que Mane Swett atraviesa un complejo momento familiar

La actriz María Elena Swett no estaría pasando por un alentador momento familiar estos días, ya que si bien se mantiene activa en las grabaciones de la próxima teleserie de Chilevisión, donde es su protagonista, ha dado algunas señales preocupantes en sus redes sociales.

Este “delicado” trance lo alertó este fin de semana Cecilia Gutiérrez en un Live de Instagram, donde expuso que la protagonista de “Dime con quién andas” -cuyo canal incluso ya ha lanzado algunos adelantos previos a su estreno- “ha dado luces en sus redes sociales, pero no ha contado lo que le pasa”.

El duro trance de María Elena Swett

“Es delicado, tiene que ver con su hijo”, indicó la editora de Publimetro y panelista de “Zona de Estrellas”, quien reconoció en su transmisión de la plataforma social que “pensó” mucho en entregar la información, sin embargo, se decidió a hacerlo ya que busca con el caso de Swett “visibilizar este tipo de temas y puede, incluso ayudarla el que se haga público”.

“Ustedes saben que ella tiene un hijo, que su papá es norteamericano que vive en Nueva York. Ellos están separados y su hijo viaja constantemente a ver al papá”, inició la comunicadora, quien luego sorprendió con la dura información.

“Le tocó viajar para las fiestas de fin de año y resulta que el papá no se lo devolvió (su hijo). Ha pasado todo este tiempo y no tiene a su hijo de vuelta”, indicó Gutiérrez, cuyas palabras las validó con dos de las tres últimas publicaciones que la actriz ha dejado plasmadas en su cuenta oficial de Instagram y en las que lleva una especie de cuenta de los días que no ha podido estar junto a su hijo (y que superan ya los 130 días).

“Es muy complicado, es obvio que no lo está pasando bien. Es muy difícil, porque ¿qué haces?”, expuso la periodista, quien incluso reconoció que la actriz no respondió sus consultas y que su caso, en el sistema jurídico nacional, no tiene un buen pronóstico.