“Creo que no soy un buen papá”: Pato Torres hizo feroz mea culpa por la relación ausente que tuvo con sus hijos

Patricio Torres estuvo invitado al último capítulo del programa de Fran Sfeir, Sin culpa de TV+, donde tuvo una verdadera noche de confesiones, tal como le dijeron en el mismo programa.

Tras su separación de la animadora Titi García Huidobro, pocas veces ha abierto su corazón en público. Cosa que en esta instancia sí ocurrió, ya que se refirió a su actual estado amoroso y también la relación que mantiene con sus cinco hijos.

“Estoy muy solito” fue lo primero que le contestó a Fran cuando ella le consutó sobre su situación sentimental. “Me fui a vivir solo el primero de agosto de 2019″ y desde ahí que según él no ha vuelto a tener pareja.

Según contó, le tocó pasar todo el estallido social y pandemia solo. Echando de menos el ruido que hacían sus niños en la casa. Fue en ese momento que le mostraron una foto donde salen dos de sus cinco retoños, los cuales lucen su plena adolescencia.

“Tengo hijos grandes que me han dado hasta nietos, tengo un nieto de 23 años, otro de 21 y uno más chico. Fui papá a los 21 años”, partió contando el comediante.

El mea culpa de Pato

“Creo que no soy un buen papá. Siento yo que de pronto he sido poco presente, porque siempre he estado trabajando, siempre pensando en el trabajo y más de alguna compañera me lo dijo, ‘eres un egoista’”, se sinceró Pato Torres.

“Es una eterna contradiccion, que no la haz resuelto parece”, le hizo ver Sfeir. “No la he resuelto”, respondió él, “primero, porque el hecho de estar separado me indica que tengo que trabajar muchísimo más, porque tengo que cumplir con ciertas necesidades que son básicas para los hijos, alimentación, techo, educación, salud (...) y por esa misma razón se hace más difícil”.

Pese a que culpó al trabajo por esta ausencia, dijo que “sí asumo que pude haber tenido momentos de más presencia con mis hijos, sí lo asumo”.

Además, le consultaron a Pato Torres, le preguntaron cómo sería una nueva pareja ideal para él.

“Me gustaría tener una compañera, pero no que estuviera ligada a ti, viviendo bajo el mismo techo, me gustaría tener un partner, no tener la exigencia de esta es mi mujer y yo soy tu hombre. Sino que seamos libres, que tú puedas hacer lo que tu quieras y cuando estemos juntos seamos felices...”, cerró.