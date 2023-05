“Hay una unión increíble”: Raquel Argandoña llegó a llorar por emotivo mensaje del Día de la Madre

Anoche en el programa Tal Cual, Raquel Argandoña junto a José Miguel Viñuela y Francisca Merino estuvieron hablando sobre la celebración del Día de la Madre.

Momento en que la Quintrala se emocionó con el tema y con un mensaje en particular que habla de cómo cambia nuestra percepción de las madres a medida que pasan los años.

“Esto me salió el fin de semana, saben que estaba en Viña (del Mar), de repente estaba sola y me aparece algo en el teléfono, y le tome la foto. Porque dije ‘algún día, tengo que leer esto’”, partió explicando la Raca para hablar del mensaje que le llegó al corazón.

Fue en ese momento que se emocionó profundamente y le pasó su teléfono a Viñuela. “Léelo tú…”, le pidió con la voz cortada.

El ex conductor de Mucho Gusto comenzó a leer en voz alta el mensaje: “A los 7 años: ‘mamita, te amo’. A los 10 años: ‘mamá, te quiero’. A los 15 años: ‘mamá’. A los 17 años: ‘¡Cómo jodes vieja!’. A los 20 años: ‘¡Quiero irme de esta casa!’. A los 35 años: ‘Quiero volver con mamá’. A los 50 años: ‘No te vayas, mamá…’. Y a los 70 años: ‘Cuánto daría por 5 minutos con mi mamá…’”.

[ LEE TAMBIÉN: “Me trataron muy bien, no me puedo quejar”: Mauricio Israel habló sobre su sueldo y estadía en “Mundos Opuestos 2″ ]

“¡Qué heavy!”

Luego de leer ese texto, el conductor del programa comentó: “Oh, qué heavy, qué lindo”. Pero raquel estaba a punto de las lágrimas y más aún cuando le pusieron una foto de su propia mamá, quien falleció hace dos años.

“Pucha, me pusieron la foto de mi mamá, yo iba como avión, me pusieron la foto con mi mamá y ahí soné”, explicó la conductora, mientras se secaba las lágrimas. “Ayer cumplimos dos años desde que mi mamá partió. No había llorado nada, y hoy día me emocioné al ver esa foto”, explicó, tal como consigna La Cuarta.

“Estoy muy tranquila. Por eso, quieran a sus mamás, bésenlas, por qué cuando se van las mamás, por Dios qué nos sentimos huérfanos. Como que no pertenecemos a nadie. Uno quiere también quiere a los papás, que no se sientan los papás. Pero con la mamá hay una unión increíble”, finalizó Argandoña en pantalla.