“La gente puede pensar que vengo relajada”: Canal 13 integra al repechaje de “Aquí se baila” a una de sus anteriores finalistas

Este jueves se conoció el nombre de la nueva figura que será parte del repechaje del próximo martes en el programa “Aquí se baila”, que ya confirmó para esta fase los retornos de Lisandra Silva, Janis Pope y Claudio Moreno.

Se trata de la bailarina Jazz Torres, quien luego de haberse consagrado como finalista de la versión pasada del estelar de danza, regresará a la competencia con ilusiones renovadas.

“Me invitaron al inicio de la temporada y yo me había decidido a no entrar”, reconoció la exintegrante de “Rojo”, quien a pesar de esta “muy ocupada” con otros proyectos artísticos, no dudó en aceptar la nueva invitación al programa de Canal 13.

La nueva carta del repechaje en “Aquí se baila”

“No quería dejar pasar mis otros proyectos con mi grupo Monstarz. Pero al final cedí porque me gusta caleta bailar”, explicó Torres, quien sólo en la pasada edición de Lollapalooza Chile, debió realizar 25 presentaciones junto a varios de los artistas que se dieron cita en el mayor evento musical de la capital.

“La gente puede pensar que vengo relajada pero no he parado en todo un año. Eso sí, he sido más coreógrafa que cualquier otra cosa. Por eso también acepté volver al programa, porque normalmente se me dan pocas oportunidades de ser intérprete, y aquí se me dan espacio para poder desarrollarme”, asegura la bailarina, quien en esta oportunidad ingresará a la competencia con un compañero elegido por ella misma.

Sebastián Vallejos y Jazz Torres. Fuente: Canal 13.

“Mi primera propuesta fue entrar con Christian Ocaranza de pareja. Nunca he bailado con él, pero desde chiquitita fue siempre mi modelo a seguir en la tele, y quería intentarlo porque admiro su creatividad. Pero no calzaron las agendas y no se pudo”, admite Jazz.

Escándalo en la pista de baile: Quedó la grande en “Aquí se baila” y seis parejas pasaron a la eliminación

“Frente a frente”: Revelan radical cambio de reglas en la competencia de ‘Aquí se baila’

Finalmente, su pareja será Sebastián Vallejos, de 29 años, colega y miembro de su compañía Monstarz.

“Él es uno de mis mejores amigos, es mi hermano. Lo llamé, le dije que iba a tener que bailar conmigo y tuvo que aceptar no más. Con él somos muy parecidos, nos acoplamos a los diferentes estilos, queremos ser lúdicos y creativos”, aclara la bailarina, quien espera impactar al jurado con sus ingeniosas coreografías.