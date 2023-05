“Me pasé todo tipo de películas”: Laura Prieto confesó que su fantasía sexual incluye a más de dos personas

La mediática e influencer uruguaya, Laura Prieto, se alista este 18 de mayo para realizar un viaje de solteras a Brasil junto a la animadora de TVN, Yamila Reyna.

Un periplo que llegó a la expanelista del extinto “Me Late” gracias a la propuesta de Claudio Iturra y la agencia Masai Travel, que le permitirá hacer un break a su rutina laboral para irse de aventuras por cinco días a la nación sudamericana.

Dicho viaje fue ampliamente comentado por la uruguaya en conversación con Ar13.cl, quien reconoció la importancia de de hacer “una pausa” para descansar y, en una de esas, poder “bailar una zamba” con algún “garoto”.

La íntima confesión de Laura Prieto

“Es muy necesario darse el tiempo para una pausa, hacer cambios, tener un break a la rutina (...) que con tanta cosa que uno hace en el día a día ya necesita descansar. Aunque honestamente no busco conocer un chiquillo, pero si conozco un garoto por qué no bailar una zamba, jajajá”, reconoció Laura, quien en otra entrevista, esta vez con el programa de Canal Vive! “Amor, sexo y salud”, según informó este jueves lahora.cl, aportó reveladores datos de otro viaje, donde vivió una llamativa experiencia de índole sexual.

“Lo que me pasó fue que conocí a dos jugadores de la NBA en un viaje, para mí ellos son fetiche. Para mí un hombre moreno, enorme, alto, es como mi fetiche (...) y pinché con uno”, inició la uruguaya, quien en aquel encuentro bien pudo haber realizado una de sus fantasías sexuales más desconocidas.

“La cosa es que me invitó a su departamento y me presentó a un amigo que vivía con él (...) yo los miraba y le escribí a una amiga para contarle lo que estaba viviendo. Por mensaje de texto le puse: ‘Están los dos muy buenos’”, prosiguió la comunicadora, quien al ser consultada por la conductora del programa -Natalia Mandiola- de si en algún momento pensó “en un trío con los dos hombres”, sorprendió a la animadora con su honesta respuesta.