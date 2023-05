“Te pido disculpas”: Emotivo video póstumo de Baltazar marcó el final de la teleserie

Llegó el último capítulo de “La Ley de Baltazar” donde finalmente se dilucidó el destino del fundo de los hermanos Rodríguez, el mismo que por años fue el trabajo principal del fallecido #Baltazar (Francisco Reyes).

Ninguno de los hermanos quería preocuparse de ese campo, por la inexperiencia de cada uno. De hecho, el único que tenía conocimientos de administración era Mariano (Gabriel Cañas), quien también se había negado a heredar dicha labor.

Sin embargo, la actitud de Mariano cambió y decidió hacerse parte de la administración, tras ver el emotivo video que le dejó su padre antes de morir, ocho meses después de los funerales.

“Mariano, Mariano. Mi niño serio, mi niño cascarrabias, cabeza dura. Pero tienes un gran corazón, hijo. Un corazón que me costó entender, que me costó conocer, aceptar, querer. No, querer no, siempre te quise, pero en fin, tú sabes de lo que estamos hablando. Y te pido disculpas por todo eso”, partió diciendo Baltazar.

“De verdad, te pido disculpas por haberte traspasado mis miedos, mis frustraciones, pero eso es lo que siempre los papás desgraciadamente hacemos con los hijos”, agregó.

“Me enseñaste a dejar de lado mi orgullo, que es una tranca terrible. Ojalá tú también puedas hacerlo en relación con este lugar, con este campo, con esta tierra que te vio nacer, que es parte de ti y tú eres parte de ella. Estoy seguro que la amas profundamente, olvídate de mí, sacate a mí de esa imagen y vuelve a reconciliarte con el campo. Es un lugar hermoso, yo sé que te encanta y vas a ser feliz. Me encantaría que te hicieras cargo como te he dicho tantas veces. Es un lugar que es tuyo también”, le dijo Baltazar a su retoño, según consigna Meganoticias.

El video de #Baltazar caló hondo en Mariano, quien terminó por no vender la propiedad, comunicándole a toda su familia que el campo seguirá siendo de todos, administrado por él.

“¿Creen que vamos a vender el fundo? No, no se va a vender el campo”, indicó Mariano frente a toda su familia, que estaba poniendo el cartel de venta de la parcela, celebrando luego todos juntos la decisión del hermano mayor y dando paso al emotivo final de la teleserie de Mega.

