“Escuchaba cómo le pegaban a mi mamá”: Mayte Rodríguez y María Jesús Sothers revelaron detalles del violento asalto que sufrió Carolina Arregui

Este sábado 13 de mayo, se estrenará un nuevo episodio de “La Divina Comida”, en donde Mayte Rodríguez y María Jesús Sothers recordarán uno de los episodios más traumáticos que vivió su madre, Carolina Arregui, tras ser agredida en medio de un asalto.

Todo comenzó cuando la actriz iba camino a su casa tipo 12 de la noche, en donde ocurrió el primer gran gran incidente: “Pasé en el auto afuera de esta casa y un gato pasa muy rápido y le alcancé a pegar, según yo en mi cabeza, en el potito, en la cola del gato. Me pongo a llorar, a llorar y digo qué hago, cómo me doy la vuelta acá, llamó a mi mamá y le digo: ‘mamá atropellé a un gato…'”, contó.

Por ende, su hermana y su mamá decidieron ir a su rescate: “Y en eso que llegamos yo me bajo y mi mamá empezó a hablar por Facetime con la Mayte, y de repente se estaciona una camioneta gigante atrás y se bajan tres gallos. Mi primer instinto de niña fue correr, onda a mi casa”, aseguró.

Sin embargo, “Cuando llegué a la esquina escucho los gritos de mi mamá: ‘suéltenme, suéltenme, qué están haciendo’, y escuchaba cómo le pegaban a mi mamá”.

“Lo primero que atiné fue correr a la vida gritando como vikinga. Me pegué el show de la vida por si algún vecino me escuchaba y llamaba a carabineros, no sé”, recuerda.

Saltó en defensa de su madre

Tras escuchar los gritos de dolor, María Jesús solo atinó a salir en defensa de su madre: “Pasará lo que pasará me tiré encima del gallo que le estaba aforrando a mi mamá, le empecé a pegar y llegó otro gallo por atrás, cachai, y me pescó la cabeza en el capó y me empezó a pegar con una piedra en la cabeza, yo quedé media aturdida y como ahí no le pudieron soltar el cinturón se robaron los dos celulares y se fueron”, narró en el programa de Chilevisión.

Tras este terrible momento, se fueron de vuelta a su casa “porque en verdad fue brígido”, aseguró Sothers. “Después yo dándole indicaciones a mi mamá, derecha, izquierda, mi mamá estaba choqueada no sabía dónde ir, lloraba y me decía ¿dónde voy?, ¿dónde voy?”, complementó.

Ya han pasado cuatro años desde este hecho, por lo que pueden hablar de ello con más calma. “Ya nos hemos reído harto con mi mamá”, afirmó Mayte.

“Lo mejor de todo es que no terminó en nada más que eso”, cerró la madre de Galo.