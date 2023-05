“Estaba transpirando”: fiscalizan a periodista motoquera de CHV en pleno despacho de “Contigo en la mañana”

Una insólita situación vivieron este viernes los animadores del programa “Contigo en la mañana” luego que una de sus noteras, Paulina Padilla, los sorprendiera durante un despacho de los ya habituales controles de Carabineros a vehículos en la Región Metropolitana con la inesperada fiscalización a una de sus colegas en el canal privado.

Todo sucedió poco antes de las 10:00 horas, cuando la periodista del matinal entrevistaba a la alcaldesa de San Miguel, Érika Martínez, por los estrictos controles que funcionarios municipales y efectivos policiales realizaban este viernes en la comuna.

Inesperado control en “Contigo en la mañana”

“En el marco del ‘Plan calle sin violencia’, en el marco también de lo necesario que es aumentar la seguridad, es que estamos trabajando en conjunto con Carabineros, con el Ministerio de Transporte, es algo que estamos haciendo permanentemente en las motos, que es algo que súper importante, y particularmente en los autos con los vidrios polarizados y sin patente”, señaló la jefa comunal, segundos antes que el camarógrafo del despacho realizara un paneo a los vehículos que estaban siendo controlados en ese momento y que, sin esperarlo, mostró a Karla Fernández siendo controlada.

Tras su conversación con la alcaldesa, la notera del matinal empezó a moverse hacia la fiscalización, momento en que -sorprendida- se dio cuenta que la persona tras el casco era su compañera de trabajo.

“Hola”, saludó la periodista, quien se encontró con un sorpresivo “hola, Pauli”, que terminó por develar a la persona detrás de la fiscalización.

“¿La podemos mostrar? Es una colega”, dijo en risas nerviosas Paulina, quien motivó la inmediata reacción de los conductores del programa, Roberto Cox y Monserrat Álvarez, para aclarar que la desconocida motoquera era una periodista del Departamento de Prensa del propio canal. “Que buena (...) ley pareja no es dura, tenemos que someternos todos”, afirmó Álvarez.

Ya más relajada, pero no por ello menos nerviosa por el control, Karla pidió en pantalla que la esperaran “un poquito” para llegar a tiempo a la pauta del canal, algo que también solicitó Paulina: “Va a llegar atrasada a la pauta, le vamos a decir a los jefes que la esperen”.