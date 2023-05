“Me debe bastante”: Sabrina Sosa reveló que hace tiempo Claudio Valdivia no le paga la pensión alimenticia

Sabrina Sosa se desahogó en Sígueme y te sigo de hoy cuando comentaban los problemas que ha tenido Savka Pollak con la pensión alimenticia de sus hijos.

Mientras conversaban sobre los padres que no ayudan en la vida de sus propios hijos, la modelo trasandina hizo una feroz crítica contra el sistema judicial chileno y reveló que Claudio Valdivia, su ex pareja, le debe meses de pensión.

“Una de las peores cosas que funciona en el país, creo que son los tribunales de familia”, partió diciendo la modelo. “He pasado por esa experiencia por carne propia. Encuentro es súper injusto me ha pasado a mí y le ha pasado muchas mujeres como hombres también”.

“Son años y años que se acumulan y es muy injusto finalmente para quienes tienen que hacerse cargo de los menores, porque no pasa nada, uno deja constancias y constancias y no pasa nada”, agregó la panelista.

Su caso personal

Fue en ese momento que su compañero de programa, Andrés Baile, le consultó si en su caso estaba muy aproblemada, a lo que Sabrina contestó sin dudarlo “a mi me debe bastante, yo siempre digo que soy una bendecida en mi caso, porque me va bien, porque tengo trabajo, lo cual no deja de ser injusto igualmente, pero hay mujeres que no pueden salir a trabajar”, lanzó.

Baile también le preguntó si no ha tratado de conversarn con Claudio Valdivia y ella respondió que “una igual conversa hasta cierto punto y después todos los meses voy a conversar lo mismo. Entonces uno no puede estar en esa dinámica porque desgastante”, aseguró.