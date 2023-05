“Nada está escrito, pero los dos tenemos ganas”: Iván Cabrera y Tiffany Magrini revelan los motivos de su reconciliación

Las últimas 48 horas han sido un tobogán de emociones para Iván Cabrera y Tiffany Magrini luego de confirmar por redes sociales y algunos portales de espectáculos que luego de cuatro años separados decidieron darle una nueva oportunidad a su matrimonio.

Fueron unos videos y fotografías de la celebración de cumpleaños de la modelo las que alertaron de la reconciliación de la pareja, la cual fue confirmada inmediatamente por ambos en la red social.

“Siempre tuvimos buena onda. No estábamos juntos como pareja, pero siempre nos veíamos. Siempre hemos sido un buen equipo”, reconoció este viernes la modelo en conversación con lun.com.

La esperanza de Iván Cabrera

“Después que ella terminó con su pareja (duró un año y medio), empezamos a coquetearnos”, aclara, por su parte, Cabrera, cuyo regreso con su esposa fue incluso apoyado por el ex de Tiffany.

“No dejé a nadie por nadie. (Mi ex) me dijo que nosotros (con Iván Cabrera) éramos familia y qué bueno que hubiéramos vuelto”, aclara Magrini.

“Nunca pensé que iba a volver con él. Estuvimos en total casi cuatro años separados y estamos cambiados. Yo más mujer (hoy tiene 33 años) y él (con 40) más maduro, más calmo y zen. Siento que estamos conociéndonos de nuevo en estas nuevas versiones. Los dos mejoramos nuestro carácter”, prosigue la modelo, quien es respaldada en sus dichos por el rostro televisivo.

“Sí, aprendimos de los errores. Vi que algunas falencias que yo había reclamado en algún momento ya no estaban. Cada uno tiene temperamento fuerte y queríamos anteponer las ideas sobre otro. Ahora he aprendido a escuchar y a darme cuenta de que no soy el dueño de la verdad. Por su parte pasa lo mismo. Hoy, la conversación fluye (...) ella es el amor y la mujer de mi vida. Vuelvo por ella y por un todo que es la familia”, señala Iván, quien no oculta sus miedos de volver a fracasar con sus dos hijos ya más grandes.

“Obvio que da miedo porque los niños están conscientes de todo porque si tú vuelves a cometer errores del pasado que pudieran afectar la convivencia, no solamente vas a afectar a la otra persona, sino a toda una familia. Por lo tanto, esta decisión ha sido sumamente responsable y conversada (...) además está un tercer niño (cumple tres años en junio) que no es mi hijo biológico, pero que va a tener el mismo amor de mi parte como si lo fuera”, agregó Cabrera.

La reconciliación tiene tan embelesados a ambos, que Tiffany no duda en reconocer que “siempre estuve enamorada de él. Nunca lo dejé de amar, lo amé en todos sus procesos: como el papá de mis hijos y como amigo”.