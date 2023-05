Teresita Reyes descarta posibilidad de unirse a Onlyfans: “Era una broma, cómo se te ocurre que me voy a empelotar”

En abril la actriz Teresita Reyes estuvo invitada al programa de YouTube de Pamela Díaz, “Sin Editar”, en el que dejó entrever que se realizaría una cuenta en Onlyfans, para vender contenido para adultos. Este viernes estará invitada en PH, donde Jean Philippe Cretton, le preguntará sobre esta posibilidad.

“Era una broma, cómo se te ocurre que me voy a empelotar, con todo lo que me cuelga”, dijo enfática.

“Tú hiciste un desnudo en el año 2003 ¿Cómo fue eso?”, le preguntó el conductor.

“Mira un montón de gorditas se empelotaron después así que me encantó, estaba en pelotas, no tenía calzón ni nada, las flores nomas me tapaban”, recordó.

Además de la conversión con “La Fiera”, tiempo atrás en conversación con Publimetro, la actriz confesó su curiosidad con juguetes sexuales, señalando que está dispuesta a probar “todas esas cosas”.

“Quedé metida con unos geles estrechadores y unas famosas bolitas chinas que me dijeron que eran buenas para la incontinencia urinaria. Eso me interesa. Eso quiero fíjate. Porque...todavía no tengo (incontinencia), pero cuando me río se me sale la gota”, contó, medio en broma, medio en serio.

“Voy a tener que empezar a probar todas estas cosas y después les comento cómo me fue”, sentenció respecto a al uso de juguetes sexuales, que están muy de modas en estos días, tras las revelaciones de Raquel Argandoña y Coté López, quienes confesaron en distintos programas que formaban parte de sus instrumentos para jugar en pareja.