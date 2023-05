“¿Eres actriz o no eres actriz?”: Teresita Reyes recordó icónico desnudo que realizó en ‘Machos’

Teresita Reyes recordó recientemente uno de sus momentos más icónicos en la televisión nacional: su desnudo en la teleserie “Machos” en el año 2003. En una entrevista en el programa “Podemos Hablar”, Reyes mencionó que no se imaginó que su actuación iba a ser tan impactante y confesó que sufrió mucho durante la grabación de la escena.

Cuando Jean Philippe, conductor del espacio, sacó el tema a colación, Teresita le confesó lo difícil que fue ese momento para ella. “No me lo recuerdes. Sufrí porque me daba una vergüenza atroz”, le dijo.

“Yo en ese momento estaba pesando 117 kilos. Fue un temazo, claro, mi director me dijo: ‘¿Se hace o no se hace? ¿Eres actriz o no eres actriz?’. Y es como haber puesto un ají en el…” , contó.

Reyes reveló que en ese momento pesaba 117 kilos, lo que la hacía sentir aún más vulnerable. Además, el equipo de producción tuvo que buscar una forma de tapar parte de su cuerpo con una sábana de seda y, posteriormente, con un ramo de flores.

La actriz comentó que durante la grabación la sábana se caía constantemente, lo que la hacía sentir aún más incómoda. “A todo esto todo el mundo estaba afuera, yo estaba con la productora y el director, con las cámaras caídas y todo. Entonces obviamente no iba a resistir que me vieran todos”, dijo.

Finalmente, el equipo encontró una solución creativa al utilizar un ramo de flores para cubrir su cuerpo, pero como Teresita era “bien voluminosa”, tuvieron que estirar las hojas y las flores para que cubrieran lo suficiente.

Teresita Reyes El icónico desnudo que apareció en todas las portadas. Imagen de Internet

Además, se refirió los días posteriores a la grabación de la escena, particularmente cuando su esposo, en ese entonces, la llamó tras ver la imagen en la portada de los periódicos:

“Jorge (Giacaman) me llama de Punta Arenas y me dice ‘¿qué estás haciendo en pelota en todos los kioscos?’. Y yo dije ¿por qué en pelota?, si esto estaba en televisión, yo no di entrevistas ni nada”, contó.

“No me imaginé que iba a ser tan impactante, la gente como que se volvió (loca). Un montón de gorditas se empelotaron después. Me encantó. Imagínate yo ahí en pelota”, concluyó en la entrevista.