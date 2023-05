“Le decía que la quería de vuelta”: Mauricio Flores aseguró que su hija pudo escucharlo mientras ella estuvo internada por un ACV

Mauricio Flores profundizó anoche, en entrevista con el programa “Podemos hablar”, de CHV, mayores detalles respecto de las semanas de incertidumbre que vivió con su hija Darinka mientras la joven estuvo internada en la clínica a consecuencia de un accidente cerebro vascular (ACV).

El humorista relató que en medio de la internación de Darinka, y en los momentos en que él estaba junto a su hija, conectada a un respirador artificial, estaba seguro que ella lo escuchaba.

“Yo sentía que nos estábamos comunicando, y se lo pregunté a la doctora López, que es la neuropsiquiatra, la neurocirujano, que si ella me podía escuchar, y me dice: ‘Lo más probable es que sí’”, confesó el comediante al conductor, Jean Philippe Cretton, quien en medio de su evidente emoción, y el emotivo silencio de los demás invitados al estelar del canal privado (Teresita Reyes, Malucha Pinto y Matías Oviedo), explicó que se dio cuenta de ello al ver la respuesta que el cuerpo de su hija presentaba cada vez que le hablaba.

Danika va a cumplir su sueño, se va a convertir en matrona, y tiene muchas cosas por hacer. — Mauricio Flores

La fe de Mauricio Flores

“¿Cómo nos dimos cuenta? Porque cuando yo le empezaba a hablar, se producían en la máquina taquicardias. Entonces me decían: ‘¡Ya, ya! Deje de hablarle’”, reconoció.

“Una vez, incluso, me echaron pa’ fuera. Yo le hablaba y ella me estaba sintiendo”, sinceró Flores, quien al ser consultado por el animador de qué cosas le decía en esos momentos a su hija, fue enfático en reconocer que “le decía que la quería de vuelta”.

“Con Mauri hemos pasado por distintas emociones, por suerte, la última es la más alegre. ¿Qué es lo que pasa después? Cuando llegas a esta sala y ves a tu hija despierta. ¿Cuál es tu primera sensación? ¿Qué es lo que se dicen? ¿Qué es lo que hacen cuando se encuentran?”, preguntó Cretton.

Mauricio Flores y su hija, Darinka. Fuente: Chilevisión.

“Decirle que la amo, que la estaba esperando, que tenía la confianza en Dios que iba a volver”, respondió emocionado y al borde de las lágrimas el humorista, quien si bien reconoció que “no sabía cuándo”, tenía toda la fe en que su hija volvería a estar con la familia.

Mauricio Flores desclasifica que Paty Cofré sufrió un paro cardiorrespiratorio hablando con él y llorando por su hija

Malucha Pinto se sincera: “Estoy preocupada por el destino de nuestro país”

“No sabía cuándo, porque uno no sabe los tiempos de Dios. Él solo los sabe, pero son perfectos. Porque todo esto tiene un propósito y eso ha sido la unidad, y de en este momento, mi hija incluso todas las cosas, unos inmovilizadores que le pusieron en las piernas, los está guardando, y todo, el kine se los guarda y le dice: ‘Toma, estos son trofeos de guerra, el día de mañana los vas a ver y vas a decir yo estuve a punto de morirme pero le gané a la vida’. Entonces, esto te hace más fuerte”, agregó.

“Yo creo que esto es lo que está pasando en este momento con Danika. Va a cumplir su sueño, se va a convertir en matrona, y tiene muchas cosas por hacer”, afirmó Flores, que recalcó la gran relación que ha cultivado desde pequeña con su hija.