José Antonio Neme perdió la paciencia tras detención de Pailita:”Esa cosa de hacer una pataleta como de Quico...que ordinario”

José Antonio Neme perdió la paciencia con Pailita. Esta madrugada el cantante urbano fue detenido por el delito de amenazas a Carabineros, luego de que fuera fiscalizando mientras manejaba su vehículo marca Audi, que no portaba la patente en la parte delantera.

Comentando el hecho, el conductor de “Mucho Gusto”, se enojó y le mandó un fuerte mensaje a Pailita: “Cómo tan jugoso, ya, déjense de dar jugo, me carga la gente que da jugo, o sea están controlando, hay una situación que no está apegada a derecho, asume como un hombre, como una persona madura, esa cosa de hacer una pataleta como de Quico, no pues, que ordinario también”.

“O sea, te hacen un control, tienes un problema de documentación, bueno ofrece las disculpas del caso y asume las consecuencias judiciales, esa choreza ridícula, que cosa más patética”.