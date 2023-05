“Te voy a hacerte cagar”: Filtran video de la detención de Pailita en Providencia y se escucha supuesta amenaza

La noticia que ha marcado esta mañana de 15 de mayo ha sido la detención del cantante Pailita, quien fue trasladado a la 19° comisaría de Providencia tras enfrentarse con Carabineros luego de fiscalización por no poseer la patente delantera de su vehículo de alta gama.

De acuerdo a la información preliminar entregada por los uniformados, Carlos Javier Rain Pailacheo iba a bordo de un auto convertible marca Audi junto a su personal manager, Fabián Pizarro Castillo, de 24 años, por el barrio Bellavista. Específicamente en Antonia López de Bello con Pío Nono.

El momento de la fiscalización fue grabado por uno de los acompañantes del cantante, en donde podemos ver como Pailita se encuentra esposado por el personal policial.

Entre medio se escuchan las siguientes palabras: “Te voy a hacerte cagar por Instagram”, le dijo al miembro de Carabineros, esto mientras pedía que grabaran su detención.

Video: "Te voy a hacerte cagar por Instagram": Así fue el momento de la detención de "Pailita" pic.twitter.com/Ox8ZBU2J9u — Noticias Biobío Araucania (@AraucaniaBiobio) May 15, 2023

Se viene la contrademanda

En este contexto, es donde Julio César Rodríguez dio a conocer un mensaje revelador de parte del equipo del intéprete de “Na Na Na”.

“Tengo datos de primera mano”, anunció el animador de “Contigo en la mañana” y precedió a leer el texto enviado por el jefe de seguridad del cantante.

“Venían saliendo de la presentación de Young Cister, quien los invitó a su show, solo estaban ellos. Como es costumbre, Pailita no bebe, no toma alcohol. El golpe del auto es viejo, se llevó al taller, pero la patente se volvió a caer. Y como se volvió a despegar, había que llevarlo de nuevo al taller, y por eso la patente no se había pegado”, explicó el trabajador encargado de proteger al joven magallánico.

Asimismo, enfatizó en que “hay fiscalizaciones donde nos han tratado mal y otras donde nos han tratado súper bien. Hasta nos han apuntado antes de pedirnos algo. Lo que pasa es que todo es muy relativo. A veces nos tratan mal al principio y después nos sacamos fotos y hacemos videos para la familia”.

“Yo siempre ando con Pailita para que no haya problema. Nos han hecho de todos los procedimientos. Después nos sacamos fotos y hacemos videos. Acá lo que dice Pailita es que a ellos también los maltrataron y que van a contrademandar”, reveló el personal del cantante.

A modo de cierre, el sujeto sostuvo que Pailita y su manáger “son cabros que adolecen de quedarse callados. Todo partió por un intercambio de palabras”, defendió.