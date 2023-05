Detención de Pailita: Carabineros confirma lesiones en funcionario tras altercado por control vehicular

Carabineros de Chile confirmó que uno de sus funcionarios resultó lesionado durante la detención del cantante urbano Pailita, luego de un confuso incidente que se encuentra actualmente bajo investigación. El artista fue trasladado a la 19° comisaría de Providencia durante la madrugada del lunes, y su entorno acusa persecución contra él.

[ Pailita está preso: el artista urbano fue detenido tras altercado con Carabineros en Providencia ]

De acuerdo a información preliminar, Carlos Javier Rain Pailachelo, iba a bordo de un auto convertible marca Audi junto a su personal manager, Fabián Pizarro Castillo, de 24 años, por el barrio Bellavista. Específicamente en Antonia López de Bello con Pío Nono.

El comandante Miguel Álvarez, entregó detalles sobre la detención: “Se hizo control vehicular en el Barrio Bellavista alrededor de las 04:30 de la mañana. Donde se procedió a fiscalizar un vehículo, el cual no contaba con su placa patente visible, en el lugar que está establecido por ley. Es por este motivo que Carabineros de Chile controla al conductor del vehículo, con la finalidad de infraccionar a la persona que manejaba este vehículo”.

“Se produce un altercado, donde hay amenazas por parte de ambas personas hacia el personal de carabineros. Se produce un forcejeo, resultando un carabinero de chile lesionado a raíz de esta acción y también la persona que fue detenida”, añadió el funcionario de carabineros.

Además, el comandante Miguel Álvarez indicó que uno de los imputados está siendo acusado de amenazas simples (Pailita), mientras que su acompañante fue detenido por causar lesiones a un carabinero en servicio. Ambos pasarán hoy por el primer control de detención.

La encargada de prensa de Pailita, Nicole Hernández, denunció malos tratos y persecución policial contra el artista, situación que se repite constantemente según ella. “El auto que están viendo en pantalla es de Pailita. Lo llevaron a arreglar y por eso no está con la patente, pero iba en el interior. No se escondió la patente ni nada, aquí no hay ningún delito ni que él se ande arrancando”, indicó.

“Cada vez que nos ha parado Carabineros se han burlado de Pailita, se han aprovechado un poco de su fama o de que es chico, le hablan golpeado, con insultos. Y un cabro de 23 años obviamente no va a aguantar eso”, añadió luego.

“Pailita no iba con trago ni había robado nada, ellos iban a su domicilio”, concluyó Hernández.

El abogado de Pailita, Antonio Guzmán, señaló que: “En la fiscalización se procedió a una detención. Pailita no profirió ningún tipo de amenaza o insulto, esos son hechos que se niegan rotundamente. (...) Mi opinión es que fue una discusión y lo tomaron detenido”.

En caso de haber grabaciones del procedimiento, Carabineros de Chile las pondrá a disposición de los tribunales. La situación sigue bajo investigación y se espera más información en el transcurso del día.