“Mientras estoy tomando sol”: Nicole Moreno lanza emprendimiento digital de asesorías en alimentación saludable

Nicole Moreno disfruta por estos meses de una idílica vida en las playas norteamericanas de Miami, sin embargo, y según confirma la propia influencer, no todo ha sido relajo en su estadía en el balneario de Florida.

Esto, porque a sus negocios en bienes raíces les acaba de agregar estas últimas un nuevo emprendimiento relacionado a su estilo de vida fitness. Las asesoría en planes de alimentación para reforzar la vida saludable de sus potenciales clientes.

Quise activar el ‘Método Nicole Moreno’ desde acá (Miami), pero igual sigo trabajando de manera remota en todas mis otras cosas. — Nicole "Luli" Moreno

El nuevo emprendimiento de Nicole Moreno

“En este tiempo, te juro, me han preguntado más de 20 veces si soy personal trainer en el gimnasio y cuando les digo que no, me felicitan por mi cuerpo (...) es que acá el tema del fitness es muy poderoso”, relata Moreno al medio de circulación nacional, donde aclara que si bien su plan era “quedarme dos semanas”, al final lleva “dos meses acá”. Pero no sólo para disfrutar del relajo playero.

“Para mí estas no son vacaciones, acá yo estoy trabajando”, explica.

Durante su periplo en Miami lanzó internacionalmente “Método Nicole Moreno”, iniciativa que según cuenta lun.com “contempla planes de alimentación personalizados que prometen apoyar el bienestar y la salud de las personas”.

“Lo que yo quiero es que la gente se ayude con esta plataforma para saber qué comer, cómo nutrirse bien y en qué momento. Lo que hacemos no son dietas, son planes de alimentación. Y el objetivo acá no es la estética, es la salud y entender que a grandes rasgos, somos lo que comemos”, cuenta Nicole, quien para este nuevo proyecto cuenta con un amplio equipo de profesionales especializados en alimentación saludable.

Nicole Moreno pasándolo regio en Estados Unidos: Fue a visitar Disney World en Orlando

“Lo único que quiero es ser un referente de la vida saludable”: Nicole “Luli” Moreno responde a los usuarios mala onda que critican su cuerpo

“Junto a un equipo de profesionales que tengo detrás, realizamos estos planes que son específicos a cada persona y que dependen de los objetivos que cada quien desee. Por eso es necesario saber las características específicas de cada persona. Por ejemplo, si son alérgicos a ciertos alimentos, si padecen enfermedades, etcétera. Es sólo alimentación, no entrenamiento. Yo siempre digo que el cuerpo se hace en la cocina”, explica.

“Mi equipo lo componen cuatro personas, dos entrenadores deportivos y dos nutricionistas. Conmigo somos cinco. La idea es motivar a las personas para que saquen su mejor versión, que se den cuenta que ordenando la alimentación la vida puede cambiar mucho, que eso te puede hacer sentir mejor, mejorar la autoestima, andar más seguro y ser más positivo. Te digo esto porque a mí me pasó eso y me enamoré de esta forma de vida”, asegura Moreno, quien reconoce sentirse entusiasmada por aportar, desde su experiencia personal, a la vida saludable de sus clientes.

“Nadie tiene que opinar del cuerpo de nadie”: Luli respondió a sus haters con potente reflexión