Monserrat Álvarez no quiso ver su entrevista en “De tú a tú”: “Terminó y me arrepentí de todo lo que dije”

Este domingo se transmitió un nuevo capítulo de “De tú a tú”, donde la invitada fue Monserrat Álvarez. En la entrevista habló de su separación, la muerte de su hermano y su padre, y de su actual pareja. Pero se arrepintió de casi todo.

Esta mañana en “Contigo en la Mañana”, la periodista confesó que no vio el programa. “Yo no vi el programa. Martín me sacó una cantidad de cosas profundas, secretas e íntimas, después, obviamente, me arrepentí de todo. A tal punto que ayer me dormí y dije ‘yo no veo este programa’. Me dio una vergüenza”, dijo.

“Quiero decir la verdad: no lo vi porque me dio pánico. Me dio pánico y vergüenza, porque en el fondo Martín me sacó tantas cosas que después no me acuerdo qué dije y qué no dije. Terminó la entrevista y me arrepentí de todo lo que dije”, sentenció.

Las confesiones de “La Monse”

Sobre la muerte de su hermano, la conductora del matinal de Canal 13, explicó que “esa noche no me gusta recordarla, fue muy terrible. No nos alcanzamos a despedir”.

En los días siguientes al deceso, Monserrat fue víctima de una profunda depresión. “El peor momento del día es cuando tú abres los ojos en la mañana. Despertar es terrible, todas las mañanas”, confesó.

Por otro lado, respecto a su actual pareja, Monserrat relató que se separó de su esposo en 2016, tras 19 años de matrimonio y tres hijos, y al tiempo se reconectó con un amigo de la infancia. “Carlitos me amaba desde que yo era pequeña, con parche en el ojo. Nuestras familias se conocían, yo conocía a sus papás y desde siempre”, partió contando.

“Cachó que me había separado y me joteó, me mandó un mensaje por Facebook. Yo no cacho nada de Facebook porque lo vi como a los siete meses”, relató la animadora.

“Es lo máximo, lo amo, total. Es todo lo que yo no soy, somos súper complementarios. Él me ha enseñado mucho, vive totalmente el presente. Al principio yo me urgía mucho de que él no pensara en el futuro, pero me encanta esa capacidad que tiene de estar tranquilo, simpático e inteligente”, agregó.