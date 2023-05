“Un momento súper doloroso”: Angie Alvarado reveló que tuvo un embarazo “no viable” y por ello perdió a su bebé

Angie Alvarado recordó este fin de semana en el podcast “Cacha Australia” un y duro traumático episodio que padeció en la nación oceánica hace dos meses, en el inicio de la polémica y mediática disputa entre su madre, Anita Alvarado, y la panelista de “Zona de estrellas”, Daniela Aránguiz.

Una hasta ayer desconocida pérdida de un embarazo, que le impidió a la exchica reality y su pareja, Rodolfo Kamke, concretar el sueño de ser padres por primera vez.

La revelación en el streaming se dio en el contexto de la actual vida que lleva Alvarado en Australia, ya alejada de la televisión, y asumida como una persona común y corriente que partió “de cero”, sin el ego de ser una figura mediática en Chile.

Por más que te digan ‘no lo cuentes hasta los tres meses’. Oye, pero si es mi felicidad, obvio que quiero compartirlo. — Angie Alvarado

La pena de Angie Alvarado

“Fue súper doloroso. Yo estaba, es que te lo juro que fue súper doloroso, porque yo estaba viviendo un momento muy duro acá, yo perdí un bebé, estaba embarazada, estábamos esperando nuestro primer bebé, y estábamos muy felices y muy emocionados, y mucho la espera y no sé qué”, relató Angie, quien detalló el duro proceso con el que debió lidiar junto a su pareja luego de una dolorosa pérdida.

“Vamos al control de los dos meses y mi bebé no estaba latiendo su corazón y fue super duro, porque estás lejos de la familia, no puedes acudir rápido y decir: ‘Mamá, ven a acompañarme’, porque todo fue muy rápido”, prosiguió.

“Fue como ‘pucha, lo siento mucho, no puedo hacer nada por ti. Tu bebé no es viable, así que ándate para la casa’, a esperar la pérdida”, lamentó.

“Y por más que te digan ‘no lo cuentes hasta los tres meses’. Oye, pero si es mi felicidad, obvio que quiero compartirlo. Y en ese momento no me importaba nada, estábamos muy felices, que hablen lo que quieran, no sé, no se qué. Y pasa todo esto”, agregó la hija de Anita Alvarado, quien no dudó en defenestrar a la farándula por no atender su duro momento al momento de involucrarla en la polémica de la otrora Geisha con Daniela Aránguiz en la previa a la separación de la panelista de “Zona de estrellas” con Jorge Valdivia.

La sobreprotección de Anita Alvarado

“Todo esto, un poco envuelto con toda esta mierda que pasa en Chile. Y fue como ‘necesito o tenía dos opciones: Olvidarme y apagar todo, o hacer un live y aclarar y desmentir y que no me interesa esto. La verdad, no tenía cabeza para eso, pero soy una persona súper piola”, expuso la joven, quien incluso apuntó a sus propios seguidores de Instagram como los encargados de contarle las noticias de ella en Chile.

“Es como: ‘Loco, no me interesa’. Llevo cuatro años acá (en Australia) y arranqué de eso para no estar metida”, puntualizó Angie, quien aclaró que la pelea de su madre con Aránguiz es porque “quiere defenderme y apañarme, para que nadie me moleste”.