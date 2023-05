A Daniela Castro no la invitaron a junta de exMucho Gusto: “Si no me gané el cariño de Lucho Jara es porque tampoco lo busqué”

Hace un par de días se realizó la junta entre los exintegrantes del matinal “Mucho Gusto” organizada por Luis Jara, la cual tuvo a notables ausentes como Patricia Maldonado, José Miguel Viñuela, Daniela Castro, entre otros. De hecho, varios han sido consultados por esta reunión y por qué no fueron invitados.

Es el caso de Daniela Castro, que estuvo este lunes en Zona de Estrellas y le preguntaron por esta reunión de sus excompañeros del matinal.

Primero manifestó que no tenía idea de esta junta y que se enteró este lunes. “Yo siempre lo que he dicho del Mucho Gusto tiene que ver con mi participación, con algo mío. Yo nunca he hablado de nadie porque no tengo nada que decir de Lucho (Jara) en este caso”, dijo.

De acuerdo a las declaraciones recogidas por Mira lo que Hizo, Castro precisó también que “nunca fuimos partner, nunca hubo mala onda… ¿para que no me invite? (...) Cuando uno sobra, mejor no estar”.

“Yo no soy de andar haciendo lobby ni andar poniendo caras porque sí… si no me gané el cariño de Lucho es porque tampoco lo busqué”, sentenció.

La explicación de Luis Jara

En conversación con Página 7, el otrora animador del matinal de Mega explicó que en la reunión “estaba presente la señora que me peinaba, el que nos servía el desayuno y que sigue en Mega… ellos no siempre están considerados en los grandes reconocimientos de un programa que fue muy exitoso”.

“Una comida solo con los rostros, la verdad no me interesaba, sí poder invitar a todos los periodistas jóvenes, a todos los que no están visibles. Fue espectacular”, aseguró el cantante.

“Me parece que los que estaban son los que querían estar y tenía muchas ganas de volver a verlos: a los productores, editores, asistentes no los veía hace más de tres años y ellos tampoco a mí. Fue un gusto”, concluyó Luis Jara.