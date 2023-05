“Produjeron mi absoluta molestia”: Pailita reveló su versión de los hechos tras su detención

Luego de salir de su formalización judicial, el cantante urbano Pailita se refirió a su detención luego de haber sido fiscalizado por Carabineros durante la madrugada de este lunes en el barrio Bellavista.

Por eso, a través de su cuenta en Instagram, Pailita publicó un comunicado asegurando que”tan pronto se realizó el control policial, sufrí, por parte de quienes llevaban dicho control, una actitud violenta tanto física como verbal (...) a la cual respondí indicando que no era aceptable que se faltara el respeto de esa forma, dicha situación escaló en una discusión”.

“Así y sin mediar provocación alguna, se me detuvo (...) recibiendo una agresión física y desde ahí le pedí a quien me acompañaba la necesidad de que grabara, como método de defensa al trato que estaba recibiendo por parte de carabineros”, agregó.

Carlos Raín (nombre real de Pailita), aseguró que “me sometí en todo momento al actuar de carabineros, así como también me realice de forma voluntaria exámenes tendientes a determinar si me encontraba conduciendo bajo los efectos del alcohol, los cuales salieron negativos.

“Manifiesto enfáticamente mi total respeto por las autoridades de orden y seguridad, sin embargo, en esta situación, desde el comienzo del procedimiento se dirigieron hacia mí, con insultos y malos tratos, los que produjeron mi absoluta molestia y malestar”, expresó.

