“Voy a durar menos que un candy”: Peka Parra se integra al repechaje de “Aquí se baila” con pocas expectativas

Esta noche, desde las 22:35 horas, el programa “Aquí se baila” presentará una jornada dedicada exclusivamente al repechaje para diversos participantes del estelar de Canal 13.

Entre algunos eliminados de las semanas anteriores, como Lisandra Silva, Janis Pope o Claudio Moreno; aparece la actriz Ingrid “Peka” Parra, quien junto a la periodista Kika Silva, la bailarina Jazz Torres y la transformista Laura Bell, busca su espacio en las fases finales del programa de danza.

Lo hace con algunos días de arduo entrenamiento junto al bailarín Pancho Solar (“un seco”, según la actriz), pero con grandes dudas respecto de sus posibilidades de seguir en competencia.

Las dudas de “Peka” en “Aquí se baila”

“Me da lata integrarme tan avanzado porque ahora quedan todos los secos y voy a durar menos que un candy. Ojalá haber entrado al principio”, cuenta Parra en conversación con hoyxhoy.cl, donde detalla lo que ha sido su proceso para ponerse en forma para “pasarlo bien” en el escenario del programa.

“Los ensayos han sido duros porque no me movía hace mucho tiempo. Pensaba que me iba a costar menos, pero no me costó menos (...) y encima estoy dejando sola a mi guagua. Lo que me pesa también”, cuenta la actriz, dejando en claro sus temores de cara a este nuevo desafío profesional en la TV chilena.

