Coté López reveló todas las cirugías estéticas que se ha realizado

Coté López, reconocida influencer y esposa de Luis Jiménez, respondió a una ronda de preguntas en sus historias de Instagram, como lo hace de forma habitual para interactuar con sus seguidores. Fue en esta ocasión que decidió abrirse y revelar públicamente las cirugías estéticas a las que se ha sometido a lo largo de los años.

[ LEE TAMBIÉN: La sincera respuesta de Coté López sobre los grupos de WhatsApp del colegio: “No, no estoy” ]

Si bien no es un secreto que la empresaria ha pasado por el quirófano en varias ocasiones, esta vez decidió ser sincera y detallar las intervenciones a las que se ha sometido. En respuesta a una pregunta sobre sus operaciones, Coté comenzó mencionando: ”Nariz (de tonta porque la mía era linda)”. “La boca, porque me pusieron algo que no se salía, así que me operé para sacarlo”, prosiguió Cote López.

Continuando con la lista, reveló que ha pasado por tres cirugías de aumento y posterior reducción de senos, así como una cesárea y un lifting.

En la misma dinámica de preguntas, la escritora de 34 años compartió otros aspectos personales poco conocidos por el público. Ante la pregunta de 10 cosas que poca gente conoce de ella, la empresaria reveló que habla cinco idiomas. También mencionó que cree tener un trastorno de hipersensibilidad, una condición que la hace experimentar reacciones más intensas ante ciertos estímulos.

Además, Coté abrió su corazón al mencionar las dos pérdidas de embarazo que ha sufrido en el pasado. Por último, sorprendió al revelar que contrajo matrimonio a la temprana edad de 17 años en Italia.

Coté López respondió preguntas de sus seguidores en Instagram. Captura de pantalla Coté López respondió preguntas de sus seguidores en Instagram. Captura de pantalla