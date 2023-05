“Me sentí discriminada por ser mujer”: Eugenia Lemos reveló fea experiencia en la televisión chilena

La actriz y animadora de televisión, Eugenia Lemos, estuvo invitada en el nuevo capítulo de “Junto a Ti”, programa de Canal Vive conducido por Sandy Boquita en compañía de los panelistas Michael Roldán y César Fuenzalida.

“De alguna manera todos fuimos un poco víctimas de lo que era la televisión antes”, comentó la actriz, quien luego profundizó respecto a situaciones laborales que la hicieron sentirse “discriminada por ser mujer, invalidada en cuanto a ideas o pensamientos, porque en ese momento era una chica reality”, sentenció.

En ese contexto Michael Roldán y Sandy le preguntaron a la trasandina si ella expuso en alguna instancia estos hechos, a lo que Lemos respondió “sin dar nombres (les recuerdo) que me fui de dos lugares grandes en Chile, de dos trabajos muy grandes, porque no me sentí escuchada, valorada y que no me dejaban crecer”.

Durante la conversación, la actriz también contó su experiencia en “Malena y Sofía”, exitosa web serie donde trabaja junto a Alejandra Fosalba. “A ella le encantó el formato de hacer ficción para redes sociales”, explicó respecto a cómo se unieron en dicha producción. Sin embargo, también profundizó en como fue, inicialmente, mirada por varias compañeras de actuación, debido a que su notoriedad en Chile fue principalmente por haber sido parte del género reality show en televisión.

Todos los miércoles a las 13:00 horas, “Junto a Ti” estrena nuevos capítulos por la pantalla de Canal Vive, con repetición los días sábado y domingo. También puedes verlo a través de YouTube, VisionPlus TV y Tendencias Prime Canal 31 de la red GTD/Telsur.

[ LEE TAMBIÉN: Fue con escándalo: Titi García-Huidobro llegó a llorar por culpa de Mauricio Israel ]