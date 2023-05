“No me tomes el pelo”: Lisandra Silva sufrió la furia de Aníbal Pachano y abandonó Aquí se Baila

Una discusión de proporciones protagonizó el jurado de “Aquí se Baila” Aníbal Pachano, con la participante Lisandra Silva, provocando que la cubana decidiera abandonar la competencia en el programa de Canal 13. Situación que puso tenso el ambiente y obligó al animador Sergio Lagos a intentar poner paños fríos.

Todo partió al momento de la evaluación de las parejas que se enfrentaron en el repechaje cuando el coreógrafo argentino se fue en picada contra la pareja del bailarín Raúl Peralta y la descueró sin pelos en la lengua debido a su actitud.

“Me parece que no te fuiste bien de acá y estás diciendo que te fuiste bárbaro. Y hay algo que no te creo. Y tanto cambio de coreógrafo, bailarines y opiniones, me parece que eso no colabora en tu crecimiento”, dijo en relación que todo el tiempo recibe distinta información formativa, pero que no le permite logar un óptimo desarrollo.

A raíz de esto, Lisandra Silva le rebatió que “a usted como juez debería importarle sólo mi desempeño en la pista y no mi vida personal”, reprochó la influencer, quien reclamó sentirse insultada luego que Aníbal Pachano la tratara de “mentirosa”.

Lisandra Silva y Aníbal Pachano en Aquí se Baila

“No hablé de tu vida personal, yo hago y digo lo que me parece y para eso me pagan...No me tomes el pelo, si me quieres tomar el pelo y gastarme para que el Instagram se te llene de opiniones, conmigo no va, conmigo no calza, yo soy al pan pan y al vino vino. No te noto sincera”, reclamó el trasandino, porque Lisandra no respondía por qué cambió tanto de coreógrafos.

“Me pareces mentirosa”, le lanzó en la cara.

Finalmente, tras el tenso altercado, Lisandra Silva hizo un sentido reproche y se despidió de Aquí se Baila.

“Venimos a hacer nuestra mejor performance. Yo vengo ensayando, con todas mis cosas, mi empresa, mis dos niños, y le he entregado cuerpo y alma a este repechaje. Más allá de lo que hago bien o hago mal, vengo acá a divertirme y a entretener al público. Los jueces están acá para juzgar lo que pasa en el escenario. Respeto por sobre todas las cosas, yo nunca le he faltado el respeto, siempre con respeto y admiración. Respeto sobre todas las cosas. Esta será mi última performance, les agradezco muchísimo” dijo con la voz entre cortada.

Sergio Lagos intentó retenerla, sin éxito.