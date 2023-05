“No merecía un trato como ese”: nueva serie basada en Nibaldo Villegas ahora sí fue aprobada por sus familiares

Luego de la polémica y resistida emisión en TVN de la serie “Alma negra”, el nombre de Nibaldo Villegas nuevamente apareció en las escena de la ficción chilena tras confirmarse esta semana que los propios familiares del profesor dieron luz verde a la realización de “Mi último agosto”, producción inspirada en la vida del académico asesinado por su pareja y el amante de ella, y que cuenta con las actuaciones de Gonzalo Canelo, Dayana Amigo y Ariel Mateluna.

Fue Felipe González, productor ejecutivo de la serie nacional, quien reveló en pagina7.cl las conversaciones previas que mantuvo con el hijo de Villegas para poder realizar la serie de ficción.

Yo creo que ya es tiempo de contar la historia de mi papá. — Alejandro Villegas

Otra mirada al crimen del profesor Nibaldo

“Nosotros tenemos una amiga que es profesora de inglés, y que hace unos años entró a trabajar al mismo colegio donde hacía clases Nibaldo. Si bien no lo conoció, le tocó usar mucho la misma sala”, contó Felipe, quien detalló que esa coincidencia alentó a la académica a escribir de la vida de Villegas y, al poco tiempo, llegar hasta la productora de González con la idea de convertir su texto en una ficción para la TV.

“Cuando nos planteó la idea de hacer una serie, nosotros dijimos: ‘Démosle, pero no vamos a mover un dedo hasta no hablar con la familia del profesor’ para realizar la obra”, agregó González, quien tras ello agendó una reunión con Alejandro Villegas, el hijo del profesor, quien no tuvo mayores inconvenientes en darles el visto bueno para realizar la serie, algo que no sucedió con la producción de Carlos Pinto, que incluso debió llegar hasta los tribunales de justicia para poder ser emitida en TVN.

“Yo creo que ya es tiempo de contar la historia de mi papá” , aseguró González que les dijo el hijo de Nibaldo, permiso más que suficiente para realizar una obra que busca mostrar “la vida del profesor”, pero desde una mirada más humana. “No era una persona perfecta, pero a través de la historia, uno se convence aún más de que no merecía un trato como ese”, explicó el productor.

Nosotros nos centramos en la vida del profesor (Nibaldo Villegas), porque nos hemos dado cuenta, a través de la prensa, de que era una persona demasiado especial. — Felipe González

“Tratamos el homicidio, pero de una manera más ‘soft’, por decirlo de alguna forma. Nosotros nos centramos en la vida del profesor, porque nos hemos dado cuenta, a través de la prensa, de que era una persona demasiado especial, y teniéndolo tan cerca, no lo conocimos”, agregó González, quien no duda en afirmar que para el papel de Villegas siempre tuvo en mente al actor Gonzalo Canelo.